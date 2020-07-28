Новый завод и жилье — на Минщине развиваются крупные предприятия

Для минского метро

ЗАО «Штадлер Минск» завершило поставку поездов для Минского метро, рассказали в пресс-службе предприятия. Последний десятый пятивагонный поезд для государственного предприятия «Минский метрополитен» покинул территорию «Штадлер Минск» в конце мая и после успешного завершения приемо-сдаточных процедур начал коммерческую эксплуатацию на действующих линиях Минского метро вместе с остальными ранее поставленными составами.

Пассажиры и машинисты не раз отмечали современность и преимущества новых поездов-метро Stadler: яркий запоминающийся дизайн, сквозной проход вдоль всего состава, наличие USB-разъемов в пассажирском салоне, современную информационную пассажирскую систему, наличие системы кондиционирования в салоне и кабине машиниста, вертикальные поручни в зоне накопительной площадки, низкий уровень шума, эргономичность кабины машиниста и многие другие.

В планах — строительство завода

Компания «БелДжи» планирует начать строительство завода двигателей в текущем году. Новое производство разместится на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в Смолевичском районе. Более того, на площадке особой экономической зоны планируется развить производство сидений. Таким образом отечественная промышленность расширяет производственную базу и получает новые рабочие места.

В это же время компания «БелДжи» ведет переговоры по расширению потенциальных рынков сбыта с Казахстаном, Узбекистаном и Сербией. В текущем году планируется выпустить не менее 20 тысяч автомобилей, и в то же время увеличить составляющую выпускаемых в Беларуси узлов и агрегатов для легковых машин.

Будут новоселья

Строительство жилья в Минской области ведется активными темпами. Как сообщили в комитете экономики Миноблисполкома, в первом полугодии в центральном регионе за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 494,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что составляет 126,1 процента к заданию на январь-июнь 2020 года. Для многодетных семей построено 669 жилых домов (квартир).

На экологической тропе

В деревне Завитая Несвижского района заканчивается обустройство новой экологической тропы. Здесь, по задумкам, разместятся тематические эколого-просветительские и образовательные площадки, а также поляна сказок, сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на председателя Несвижского райисполкома Александра Ломского.

На тропе будут работать локации «Мир птиц» и «Мир камней», детская площадка по профилактике пожаров и травница, где можно будет выпить чаю из лекарственных трав, здесь же произрастающих.

— Это место уже облюбовали дикие животные. В будущем, наверняка, сделаем здесь контактный зоопарк, — сообщил глава Несвижского района.

Экотропу в деревне Завитая создавали несколько месяцев работники Клецкого лесхоза. Открыть ее планируют в ближайшее время.

По материалам сайта Минского облисполкома.