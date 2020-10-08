«Нулевой травматизм» — участники семинара-совещания на базе филиала «ТБЗ «Сергеевичское» познакомились с новой концепцией в охране труда

Участники семинара-совещания, проходившего на базе филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз», познакомились с концепцией «Нулевого травматизма»

В течение двух дней на базе филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз» проходил семинар-совещание «Организация работы по охране труда и пожарной безопасности в организациях торфяной отрасли ГПО «Белтопгаз». В поселок Правдинский приехали специалисты из всех торфоперерабатывающих предприятий республики. В ходе пленарного заседания обсудили актуальные проблемы в области охраны труда, а затем познакомились с работой филиала «ТБЗ «Сергеевичское». К слову, в 2018 году предприятие было в числе лучших в районе по организации работы по охране труда. По итогам 2019 года в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда и пожарной безопасности, который проводило ГП «Белтопгаз», предприятие заняло первое место в группе «Организация торфяной отрасли, в том числе филиалы газоснабжающих организаций».

Второй день работы семинара начался на полевой базе филиала «ТБЗ «Сергеевичское», расположенной недалеко от деревни Ковалевичи. Здесь на 550-ти гектарах предприятие ведет добычу торфа. На участке работает около 30 человек. Участники семинара познакомились с бытовыми условиями. В двух вагончиках обустроены гардеробные с удобными шкафчиками. В текущем году были установлены новые модульные вагончики: в одном из них расположились рабочие кабинеты, в другом — комната приема пищи. К слову, для работников базы в сезон добычи организовано горячее питание: предприятие заключило договор со столовой филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» и организовало доставку обедов, компенсируя работникам 50 процентов их стоимости. В перспективе на полевой базе планируется установить новый модульный вагончик с душем на 6-8 кабинок. В действующей душевой сейчас сделан ремонт, имеется современная сушилка для обуви. Оборудован на территории базы и летний душ, которым работники активно пользуются в теплый сезон.

Во время экскурсии по полевой базе участники мероприятия познакомились с техникой, которой предприятие укомплектовано на 100 процентов: в процессе добычи задействовано 13 торфоуборочных машин и 24 трактора. На территории базы имеются условия для ее ремонта в полевых условиях: с соблюдением норм по охране труда оборудованы токарная и слесарные мастерские.

Еще один актуальный аспект, который затронули участники семинара-совещания, — пожарная безопасность на полях добычи. То, что возгорания торфа тяжело ликвидировать, — факт общеизвестный. Поэтому контроль за пожарной безопасностью на торфодобывающих предприятиях — самый строгий. Участникам мероприятия продемонстрировали, как при помощи беспилотных летательных аппаратов, оборудованных необходимыми приборами, можно наблюдать за обстановкой на полях добычи, контролировать температуру внутри караванов (так называются штабеля торфа).

После посещения полевой базы участники семинара-совещания вернулись на завод, где уделили внимание изучению концепции «Vision Zero», или «Нулевой травматизм». Это новый подход к организации профилактики травматизма на рабочем месте, объединяющий три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

— Эта концепция принята на международном уровне, — пояснила главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Анастасия Соловей. — Она предлагает семь «золотых правил», реализация которых позволяет снизить показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Концепция подразумевает серьезную и слаженную работу всего коллектива для достижения поставленных целей. В нашем районе пока нет предприятий, которые полностью внедрили концепцию «Нулевого травматизма». Филиал «ТБЗ «Сергеевичское» первым сделал шаги в этом направлении.

С тем, как на предприятии организована работа по внедрению новых идей в области охраны труда, участники мероприятия познакомились в ходе квеста «Травматизм равен нулю», который проходил в транспортном цеху. В настоящее время стоит вопрос о принятии концепции во всей отрасли. Этим и объясняется повышенное внимание к теме «Нулевого травматизма».

В ходе семинара-совещания были организованы различные учения. Одно из них прошло в цеху производства брикетов: участникам мероприятия продемонстрировали процесс удаления торфяной пробки. Ход работ транслировался на мониторы, установленные в цеху. Это позволило соблюсти все меры безопасности и для тех, кто проводил работы, и для тех, кто наблюдал за их ходом.

Показательные учения по отработке практической вводной по тушению пожара в подвижном составе прошли на расположенной возле городского поселка Руденск станции перегрузки, которую предприятие восстановило совсем недавно. В них принимали участие члены добровольной пожарной дружины предприятия и экипажи пожарной аварийно-спасательной части № 4 Пуховичского РОЧС из городского поселка Свислочь.

Участники семинара-совещания убедились, что работе по охране труда в филиале «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» уделяют самое пристальное внимание. У предприятия есть чему поучиться.

Наталья ПАРХОМЧИК.