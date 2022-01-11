Нужен ли рыбе кислород?

С наступлением морозов на некоторых водоемах и реках могут наблюдаться так называемые заморные явления, сопровождаемые гибелью рыбы. Они вызваны недостатком или отсутствием кислорода в воде, когда её поверхность покрыта толстым слоем льда. Чаще всего это происходит на мелководных, заиленных и сильно заросших участках. Заморы наносят значительный экономический ущерб, так как рыбопродуктивность таких водоемов снижается.

Наиболее чувствительны к недостатку кислорода окунь, щука, плотва, лещ, язь, менее чувствительны – карась и карп. Согласно норме, в воде должно содержаться 4-7 мг/л кислорода. Если его количество снижается до 1-2 мг/л, рыба погибает.

Что же способствует возникновению замора? Во-первых, разложение жесткой водной растительности: этот процесс сам по себе приводит к понижению уровня кислорода. Во-вторых, наличие снежного покрова на льду, что затрудняет газообмен в воде, а из-за слабой освещённости водоросли выделяют очень мало кислорода. Чтобы в воду проникало хотя бы минимальное количество света, необходимое для ассимиляции растений, слой снега на льду не должен быть толще 5-10 см.

В период ледостава вода обогащается кислородом через проруби. Наблюдая за ними, легко заметить признаки заморных явлений: при недостатке кислорода к прорубям начнет подходить рыба. Посильную помощь в предупреждении заморов могут оказать рыбаки, расчищая снег и образуя многочисленные лунки. Чтобы они не замерзали, в лунки можно закладывать камыш. При этом рыбакам следует помнить, что выход на лед допускается при его минимальной толщине 5 см (в некоторых случаях и этого может быть недостаточно). А прорубать лунки по перволедью рекомендуется на расстоянии не ближе 4 м одна от другой.

В случае выявления замора, а также если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-300-00-79, МТС 8033-3336000.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.