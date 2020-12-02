Нужно научиться жить с COVID-19, а не позволять ему управлять нашей жизнью — представитель ВОЗ

Необходимо научиться жить с COVID-19, а не позволять ему управлять нашей жизнью. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, конец пандемии коронавируса — не вопрос ближайших месяцев, для этого предстоит пройти долгий путь. Отвечая на вопрос о том, когда можно ждать окончания пандемии, она подчеркнула: «Когда будет достаточный уровень иммунитета, используя вакцину, которая, мы надеемся, в какое-то время будет доступна. Когда будем адаптировать свое поведение к тому, что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью».

Путь к победе над COVID-19 предстоит длинный. «Это не стометровый бег, а это, скорее, марафон», — обратила внимание Мелита Вуйнович.

Европейский регион последние две недели демонстрирует позитивные тенденции по снижению темпов распространения коронавируса, сообщила представитель ВОЗ. Она отметила, что уровень иммунитета к коронавирусной инфекции у россиян хоть и растет, но пока недостаточен, чтобы ее остановить, и в этом может помочь вакцинация.

Мелита Вуйнович уверена, что российская вакцина от коронавируса без особых сложностей пройдет процесс сертификации в ВОЗ. Она также подтвердила готовность привиться вакциной от коронавируса российского производства. «Если на момент, когда появится рекомендация для вакцины, я не буду где-то в другом месте, конечно, я буду вакцинироваться сразу», — сказала Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ответственное соблюдение мер по защите от распространения коронавируса гражданами снимет вопросы о необходимости введения локдауна на территории РФ. «Если 90% граждан будут носить маски, если перевод на дистанционную работу будет организован там, где возможно, если хорошо обрабатывать руки и поверхности, я уверена, что мы сможем снизить передачу инфекции. Тогда общий локдаун не будет вопросом», — сказала Мелита Вуйнович.

Она привела в пример страны Азии, которые в последние месяцы избежали тотального локдауна благодаря дисциплинированному следованию правилам предосторожности. По ее словам, необходимо, чтобы каждый человек понял, что может быть носителем вируса и тем самым представлять угрозу для окружающих. В этой связи гражданам следует прибегать к самоограничениям. «Да, цифры растут, это видно, они серьезные, не надо расслабляться», — добавила представитель ВОЗ.

Источник: БелТА