Нужно жить и бороться. История пуховчанки, которая воспитывает особенного ребенка
Знакомство, чувства, свадьба, планы на будущую обязательно счастливую жизнь, ожидание ребенка, его рождение… Практически любая семья проходит все эти этапы человеческого бытия, развития, становления. Хорошо, когда наши планы сбываются, и все, что происходит, нам в радость. Но ведь жизнь не всегда состоит только из радостей. Нам посылаются и испытания…
А они могут быть разными. Елена Палазник точно знает, что какие-то из них можно преодолеть за день, неделю, месяц, а какие-то потребуют от тебя всей жизни…
Когда Елена стала мамой, она, безусловно, даже не представляла, что готовит судьба для ее семьи. Не думала, что услышит когда-либо о том, что ее девочка — особенный ребенок. Но именно так и случилось…
Принять этот факт было, конечно, очень сложно. Много вопросов и совсем немного ответов… К тому же, искать их Елене пришлось самой: мужчинам принять такое положение вещей часто бывает слишком сложно. Даже непосильно…
— Жить с подобной ситуацией, в которую ты неожиданно для себя самого оказался поставлен, очень трудно, — рассказывает Елена Валентиновна. — Но постепенно приходит принятие данности. И у меня в конце концов начали появляться моменты какого-то внутреннего равновесия. Несмотря ни на что, мы с моим ребенком — тоже семья. Мы — одно целое…
Моя доченька росла, и я видела, какая она добрая, светлая. Я любила ее и понимала, что должна сделать все возможное для ее развития. И я пошла к специалистам районного центра коррекционно-развивающего обучения для детей с особенностями психофизического развития. Несколько лет возила дочку на занятия в Руденск. Было нелегко, но результаты я увидела. И, главное, мой ребенок не был заперт в четырех стенах…
Когда Ирине исполнилось 13 лет, мама привела ее в отделение дневного пребывания для детей-инвалидов в территориальный центр социального обслуживания населения.
— Специалисты центра, который мы посещаем уже 13 лет, — теперь мои лучшие друзья, — говорит Елена Валентиновна. — Благодаря им я впервые после рождения дочки смогла ненадолго выходить из дома. Потом даже устроилась на работу. Я знала, что моя Ира под присмотром. К тому же, с ней занимаются профессионалы своего дела. К этому периоду своей жизни я поняла, что инвалидность моей дочери — это не приговор. А еще я научилась радоваться самому маленькому. Как говорят, счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Купили чайник — здорово. Поклеили новые обои — вообще замечательно. Порядок в доме навели — хорошо и приятно! Посмотрели интересную телепередачу — узнали, как много вокруг нас интересного…
Жизнь Елены действительно изменилась с этого момента полностью. Мир словно открылся заново. Появилась не только работа, но и семья, которая вскоре стала больше на одного человечка: родился сынок. А Ирина стала для мамы первой помощницей.
— Эта девушка — сама доброта, — рассказывает специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для молодых инвалидов Ольга Минько. — Она взрослела на наших глазах и постепенно училась всему, что умеет сегодня: общаться с людьми разных возрастов и статусов, готовить, убирать, выращивать цветы. Мы вместе радовались всем ее успехам. Но я знаю точно, что они не были бы так очевидны, если бы не огромное желание мамы социализировать своего ребенка, а не спрятать его от мира, и поддержка всей ее семьи. Она была и остается своеобразным двигателем для Ирины, которая продолжает постигать мир.
Семья для ребенка с инвалидностью, уверена Ольга Михайловна, не может быть заменена ни одним воспитательным институтом, так как она для него — естественный мир человеческих отношений и школа социализации, а родители — главные воспитатели и педагоги. В Пуховичском районе сегодня проживает 226 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Эти семьи с двойной социальной ответственностью.
— Очень важно, чтобы папы и мамы понимали: особенным деткам очень помогает общение со сверстниками, а родителям помогают советы профессионалов, — говорит Ольга Минько. — Такую комплексную помощь они получают в отделении обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста нашего центра. 25 человек ежедневно посещают отделение. Для ребят это наилучшая возможность идти вперед, постигать что-то новое для себя. Для родителей — огромная поддержка и время, которое они могут уделить для работы и отдыха.
— Такие центры — реальная помощь для нас, — говорит Елена Палазник. — Но здесь помогают тем, кто хочет прежде всего сам помочь своему ребенку выйти из четырех стен и стать полноправным членом общества. Поэтому родители особенных деток не должны опускать руки ни при каких обстоятельствах. Нужно жить и бороться. Обстоятельства, когда ты их принимаешь, меняют тебя. С тех пор, как родилась дочь, я тоже очень изменилась. Не то чтобы «я все могу и весь мир для меня»… Но внутри все равно есть ощущение, что стою на ногах твердо…
Елена Иванова.