Нужны перемены

Качество медицинской помощи обсудили участники встречи, состоявшейся в центральной районной больнице.

Нет людей, которые не пользуются услугами медиков. К врачам мы обращаемся не только тогда, когда болеем. Именно они своими подписями в медицинских справках и всевозможных выписках подтверждают, что мы можем без ущерба для себя лично и окружающих общаться, заниматься той или иной работой, водить автомобиль, а сейчас в условиях пандемии коронавируса еще и передвигаться по стране и миру. Поэтому не надо долго доказывать, насколько важны для каждого доступность медицинских услуг, возможность получить их оперативно и в полном объеме. Но к Марьиногорской центральной районной больнице в этом плане у жителей города есть ряд вопросов. Некоторые из них были обозначены в обращении, подписанном целой группой граждан. Всех их пригласили на организованную в ЦРБ встречу, проходившую в формате диалоговой площадки.

В перечне проблем, которые волнуют жителей города, — обеспеченность учреждений здравоохранения района медицинскими работниками. С вопроса, почему у нас в районе не хватает врачей, и начался разговор.

Главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова:

— На сегодняшний день укомплектованность врачебными кадрами составляет 89 процентов с коэффициентом совместительства 1,5: у нас на 188 ставок работает 143 врача. Однако в данный момент 19 врачей находятся в декретном отпуске. И если их вычесть из общего количества работающих специалистов, то укомплектованность врачебными кадрами составляет практически 60 процентов. Найти врачей с опытом работы на временные места довольно сложно. А трудовое законодательство составлено так, что когда приходят молодые специалисты, руководитель не имеет права распределить их на декретное место.

Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 92,1 процента. В декретном отпуске находится 36 человек, учитывая это, показатель укомплектованности снижается до 70 процентов.

Проблема медицинских кадров в нашем районе существует уже много лет. Поэтому каждый год мы едем на распределение в медицинские вузы и прикладываем все усилия, чтобы получить молодых специалистов. Показатель закрепляемости кадров составляет 67 процентов среди врачей и 65 процентов среди среднего медицинского персонала. Чтобы удержать молодых медиков, с 2016 года в районе врачам выделено 20 квартир. Это много. Но сейчас жилье не является ведущей проблемой в закреплении молодых специалистов, как и условия работы. К нам распределяется много минчан, которые в столице имеют жилье. И они сразу говорят о том, что отработают в районе только два года. Уходят молодые врачи и по причинам личного характера.

Если говорить конкретно о нехватке узких специалистов в последнее время, то не стоит забывать и о коронавирусе. На базе Марьиногорской ЦРБ был открыт ковидный госпиталь, и многие узкие специалисты прошли переподготовку и спасали больных с COVID-19.

В числе хороших новостей: в районной поликлинике начнет прием второй хирург. Работать врач будет во вторую смену и вести прием по талонам. Хирург, работающий в первую смену, продолжит прием по очереди.

Нехватка врачебных кадров влечет за собой и проблему очередей в центральной районной поликлинике.

И в связи с этим участники разговора выдвинули несколько идей, воплощение которых, по их мнению, позволит, пусть и частично, снять названные выше проблемы. У нас в городе две поликлиники: центральная районная и Марьиногорская городская №1, в которой обслуживаются, в основном, жители микрорайона Новая Заря. Прозвучало предложение еще какую-то часть жителей города приписать к Марьиногорской городской поликлинике №1 и таким образом разгрузить районную. Участники встречи также предложили увеличить время приема анализов лабораторией. Уже известно, что с 16 августа прием анализов будет продлен до 13.00.

В ряду волнующих граждан вопросов — оснащенность медицинской техникой, в частности, УЗИ-аппаратами, компьютерными томографами.

Главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова:

— Что касается УЗИ: у нас есть доктор, который делает УЗИ сердца, в Дружненской поликлинике делают УЗИ брюшной полости. В настоящее время не задействован УЗИ-аппарат в центральной районной поликлинике. Пока нет врача, который мог бы на нем делать ультразвуковую диагностику. В настоящее время специалист проходит обучение, которое закончит 17 декабря, после чего он приступит к работе.

Следует сказать и о том, что по программе «Здоровье народа», принятой на текущую пятилетку, мы получим еще один УЗИ-аппарат высокого класса. Что касается компьютерного томографа, он у нас будет. В настоящее время подобрано помещение для его установки, где предстоит серьезный ремонт. Планируется, что в следующем году аппарат КТ будет установлен.

Вопрос прохождения медкомиссии водителями также оказался в числе актуальных. Граждане обратили внимание на то, что в медучреждениях соседних регионов сделать это можно намного быстрее, чем у нас: очереди меньше. Обсуждая этот вопрос, они затронули и такой аспект, как упущенная выгода для районной ЦРБ. Обращаясь в соседние регионы для прохождения водительской медкомиссии, автомобилисты увозят туда деньги, которые могли бы остаться в нашей районной ЦРБ.

Петр Мосько, главный врач Клинического родильного дома Минской области, курирует систему здравоохранения района:

— Надо подумать над этим вопросом. Это толковое и дельное замечание. Необходимо пересмотреть графики, хоть это и не просто. Надо понимать, что изменения затронут графики работы большого количества врачей и кабинетов. Но думать надо.

Еще одна хорошая новость: принято решение с 1 сентября увеличить количество дней работы водительской комиссии.

Человеческий фактор — эту проблему также озвучили авторы коллективного обращения. Суть ее — взаимоотношения в коллективе ЦРБ, отношение врачей к пациентам.

Наталья Чернышева, заместитель председателя районного исполнительного комитета:

— Бережное и внимательное отношение к своим работникам и к пациентам — самое главное в работе медицинского учреждения. И это надо налаживать. Если этого не будет, то мы не снимем озвученные вопросы. Как бы ни было сложно, врач должен идти навстречу пациенту и решать его проблемы оперативно.

Наталья Анатольевна отметила, что проблем накопилась достаточно много, и есть необходимость в проведении встреч с населением, только на другой площадке. Однако она заметила, что не нужно приходить на подобные мероприятия с частными вопросами: решить их в таком формате просто невозможно. Сделать это более оперативно можно во время личных приемов граждан.

Петр Мосько, главный врач Клинического родильного дома Минской области, курирует систему здравоохранения района:

— Я давно знаю Пуховичский район. И я под большим личным впечатлением от перемен, которые произошли здесь в последнее время.

Современной можно назвать больницу, имеющую доступ к медицинским технологиям. И этот доступ здесь очевиден. За последние годы в ЦРБ началась какая-то технологическая революция. Я под большим впечатлением от того количества денег, которые вложены в больницу. Честь и хвала районному исполнительному комитету за это.

Однако следом за техническим перевооружением нужно не опаздывать с организационными моментами.

Но есть и какие-то сложившиеся стереотипы в работе, которые нужно менять. Так требует жизнь. И тот, кто чуть-чуть задержится с переменами, становится аутсайдером.

Какие результаты будут у этого непростого разговора — покажет время. А тема будет продолжена в следующем номере.

Наталья ПАРХОМЧИК.