О чем говорил Президент в заключительной речи на Всебелорусском народном собрании

В завершении Всебелорусского народного собрания VI созыва с заключительным словом выступил Президент. Он подытожил работу самого масштабного республиканского форума, который продлился два дня, прокомментировал выступления делегатов и дал необходимые поручения.

Как отметил Александр Лукашенко, прошедшее собрание показало высокий запрос общества на сохранение системы ценности и приоритетов — это говорит о том, что за годы независимости нам удалось выстроить систему, в основе которой незыблемость суверенитета страны. А суверенитет нашей страны, в свою очередь, держится на традициях, патриотизме, стремлении народа к миру.

Глава государства заверил, что Беларусь по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром и при этом неизменно держит курс на построение союза с Россией, евразийскую интеграцию и развитие отношений с Китаем.

Говоря о навязывании нам извне, а также некоторыми и изнутри, распределение полномочий, свободы личности, демократии (в своем понимании), либерализма взглядов, Александр Лукашенко отметил, что мы не против демократии. Но в то же время мы не хотим той демократии, которую проповедовало самое демократическое государство, застрелив несчастную женщину, воевавшую за него.

Президент заметил, что вероятно, нам придется корректировать принятый на собрании курс нашего развития, поскольку никто не может быть уверен в том, что завтра на нас не обрушится какая-нибудь очередная пандемия:

— Мы, конечно, будем стремиться идти этим путем. Но в жизни могут быть всякие моменты, и к этому мы должны быть с вами готовы. В эти минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить. Поэтому, и создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно.

При этом, говоря о возможных преобразованиях, мы должны исходить из собственных национальных интересов и видеть, что творится вокруг, убежден Президент:

— Мы же не можем, исходя из собственных национальных интересов, войти в конфликт с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и так далее — нашими соседями. Они от Бога, от них никуда не денешься. Да, Литва, может быть, себя плохо повела, Польша. Украина не та. В России нам что-то не нравится. Но это их лицо. Они от Бога нам достались. Если мы хотим, чтобы наша страна мирно развивалась, мы вынуждены с ними выстраивать отношения, насколько это возможно при соблюдении своих национальных интересов.

Александр Лукашенко заявил, что к концу этого года мы выйдем и примем на референдуме в течение предстоящих 11-12 месяцев обновленный основной закон страны. При этом возможно, что принятие новой Конституции будет совмещено с местными выборами.

Президент особо поблагодарил тех патриотов своей страны, которые в сложный период открыто заявили о своей поддержке действующей власти, участвовали в автопробегах и митингах.

Белорусский лидер согласился с предложением об учреждении Дня народного единства, высказанного одним из делегатов собрания, и поручил проработать этот вопрос в Администрации Президента и правительстве.

На собрании был затронут принципиальный вопрос о принципах, противоположный нейтралитету, на что Александр Лукашенко заявил, что мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом:

— Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться, полагая, что нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования.

При этом, как отметил Президент, прежде нужно принять концепцию национальной безопасности, обсуждая которую, мы придем к конституционным изменениям в этом плане.

Глава государства полагает, что нынешнее собрание было особым, даже по сравнению с первым народным сходом, хотя то было важным и тяжелым. Но тогда было другое общество и делегаты, мы были тогда другими, заметил Президент. На VI же собрании Александр Лукашенко «почувствовал монолит».

Президент заверил, что все сказанное на собрании будет проанализировано, в том числе и им самим. При этом решения, принятые на ВНС, не должны стать догмой:

— Жизнь идет, меняется, появятся многие точки зрения. Возможно, некоторые вопросы, как они были изложены на Всебелорусском народном собрании, претерпят изменения. Наверняка претерпят. Мы ни в коем случае не будем догматиками и не будем держаться железобетонно за то или иное высказанное мнение (это касается прежде всего меня). Все должно быть демократично с учетом опыта цивилизованных государств, — подчеркнул белорусский лидер.

В своей заключительной речи Александр Лукашенко прокомментировал и другие вопросы, поднятые на собрания, и дал необходимы поручения соответствующим ведомствам. В конце выступления он поблагодарил участников собрания за работу и отметил, что это было очень полезно не только для участников ВНС, но, может быть, даже для него самого.

— Мы продолжим диалог, который начали в этом зале. Я вам обещаю, что он будет носить по всем направлениям разветвленный и глубокий характер. Мы будем вместе с вами обсуждать глобальные проблемы. Прежде всего по переустройству нашего общества, формированию новой законодательной базы нашего государства. Это я вам обещаю.

Источник: Млын.бай

Фото: БелТА