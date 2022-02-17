О чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района

С 06.02.2022 года по 13.02.2022 года.

По статистике оперативной обстановки за 2022 год, на сегодня в Пуховичском районе произошло 10 пожаров, из которых погибло 2 человека.

6 февраля 2022 года в 11-40 часов в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение об оказании помощи в извлечении руки ребёнка из радиатора. Работники Пуховичского РОЧС оперативно сработали, оказали помощь. К счастью ребёнок не пострадал.

В 19-15 тоже дня в ЦОУ Пуховичского РОЧС поступило сообщение о загорании дома по адресу деревня Талька. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (эксплуатация электрической электропроводки с повреждённой изоляцией). К сожалению этот пожар не обошёлся без жертв. На полу в комнате под обломками строительных конструкций спасателями обнаружено обгоревшее тело бабушки, хозяйки дома.

7 февраля 2022 года на короткий номер 101 поступило сообщение об оказании помощи в извлечении человека из питьевого колодца в деревне Дайнова Новоселковского сельского совета. Молодой человек был извлечен работниками МЧС. Но, к большому сожалению, сотрудниками скорой медицинской помощи на месте происшествия была констатирована смерть погибшего.

8 и 9 февраля спасатели 3 раза выезжали на ложную сработку сигнализации «Молния».

10 февраля в частном доме посёлка Свислочь произошло короткое замыкание электропроводки, без последующего горения. Пострадавших нет.

12 февраля в 13-44 в центр оперативного управления Пуховичского РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Лешница Голоцкого сельского совета. В результате постройка уничтожена полностью. Пострадавших нет. Причиной послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Так же на этой неделе зафиксированы такие загорания, как сажа в дымоходе и загорание остатков соломы в поле. Без ущерба.

Преимущественно граждане гибнут в огне из-за своей или чужой привычки курить в постели, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.

Хотелось бы обратиться непосредственно к самим любителям табака — если вы не можете отказаться от этого пагубного пристрастия и курите дома, то делайте это безопасно. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на

пол и не курите в постели. Окурки же складывайте в пепельницу или несгораемую емкость, лучше всего наполненную водой. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель.