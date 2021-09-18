«О дополнительных мерах по стабилизации дорожно-транспортной обстановки в Пуховичском районе!»

С 01 января по 01 сентября 2021 года на территории Пуховичского района произошло 23 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человека погибло, 21 — ранено, 3 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции с начала года задержано 96 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

Алкоголь – один из самых коварных врагов человека. Под его влиянием действия человека становятся непредсказуемые, а порой и опасные. Опьянение делает людей беззащитными при возникновении неординарных ситуаций. Особенно остро это проявляется в дорожном движении, независимо от того, кто находится в состоянии алкогольного опьянения водитель или пешеход, велосипедист или возчик гужевого транспорта.

Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в нетрезвом состоянии, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают нетрезвые водители не зависимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент. Словом, от пьяного за рулем можно ожидать в любое время, что угодно, и самое страшное, в результате происходят ДТП, гибнут ни в чем не повинные люди, в том числе и дети.

Нетрезвые водители, управляя автомобилями, сбивают пешеходов, совершают опрокидывания и лобовые столкновения на огромной скорости. Гибнут сами, лишают жизни других или делают их инвалидами.

Основной пик ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, приходится на выходные и праздничные дни. Больше всего людей погибло в пятницу, субботу и воскресенье. По времени суток — с 18 до 23 часов. Наибольшее количество ДТП составляют опрокидывания транспортных средств, наезды на препятствия и пешеходов. Большинство водителей, управлявших в момент ДТП транспортным средством в состоянии опьянения, имели водительский стаж до 6 лет, а также не имеют вовсе!

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения, что приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

Так же основной из причин дорожно-транспортных происшествий является игнорирование пешеходами Правил дорожного движения, отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников. Нередко эта категория участников создает аварийные ситуации, подвергая опасности водителей и пассажиров. Зачастую пешеходы сознательно нарушают Правила, переходя улицу в неустановленных местах,

внезапно выходя на проезжую часть из-за предметов и стоящего транспорта, ограничивающих обзор водителю, или перебегая дорогу перед близко движущимся транспортом. Иногда они просто идут по кратчайшему пути до ближайшей остановки, лавируя между движущимися на скорости автомобилями, причем пешеходный переход может находиться рядом. Не единичны случаи, когда пешеходы сидят, лежат на проезжей части дороги, тем самым создавая как для себя, так и для водителя опасность! Усугубляют обстановку и нетрезвые пешеходы!

Пешеходам в темное время суток и при недостаточной видимости необходимо проявлять осторожность и внимательность в дорожном движении, особенно при переходе нерегулируемых пешеходных переходов. И таким важным элементом безопасности в темное время суток как фликер — не стоит пренебрегать! Фликер (светоотражательный элемент-СВЭ) на одежде — на сегодняшний день реальный способ уберечься от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький светоотражатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз. В черте населенного пункта ГАИ рекомендует пешеходам обозначить себя светоотражающими элементами на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 фликера. Какой фликер самый лучший? Покупайте фликер только белого или лимонного цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную светоотражаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего — это яркие сувениры, которые так любят маленькие дети.

Необходимо обратить внимание на одежду, в которой Вы собираетесь выйти на улицу. Темные цвета делают пешехода, велосипедиста практически незаметными, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. Вам необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые могут быть размещены на сумках, куртках или других

предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, коляски, велосипеды.

Формы светоотражающих элементов различны. Значки и подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую. Самоклеющиеся наклейки могут быть использованы на различных поверхностях термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные светоотражающие браслеты.

Вариантов много, и надо использовать эту возможность, приучать себя пользоваться таким доступным средством безопасности.

Также обращаем внимание и родителей на необходимость обозначения световозвращающими элементами юных участников дорожного движения! Фликеры должны быть как на одежде, так и на школьной сумке ребенка! Не будет лишним обозначить ребенка как спереди, так и сзади. В таком варианте несовершеннолетний пешеход будет в безопасности.

Но это всего лишь маленькая деталь, к которой еще, безусловно, необходимо знание и соблюдение Правил дорожного движения!

Уважаемые граждане! Не допустите еще одной беды! Если Вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения или на проезжей части дороги находиться пешеход в состоянии алкогольного опьянения, срочно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 80293450534 или GSM 102 (звонок бесплатный). Возможно, Ваша информация убережет жизнь одному человеку и не позволит сломать судьбу другому.

ОГАИ Пуховичского РОВД