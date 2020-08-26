О финансовых результатах организаций Пуховичского райна

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за I полугодие 2020 г. в текущих ценах составила 645,5 млн. рублей, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,2%.

Чистой прибыли организациями района получено 67,4 млн. рублей (за январь – июнь 2019 г. – 54,5 млн. рублей).

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг

в январе – июне 2020 г. составила 18,2%, рентабельность продаж – 14%.

Всего по району рентабельными были 32 организации, или 71,1% от общего числа организаций, учитываемых в текущем порядке.

По результатам деятельности за I полугодие 2020 г. в районе было 5 убыточных организаций. Сумма их чистого убытка составила 19,1 млн. рублей.

На 1 июля 2020 г. дебиторская задолженность организаций района составила 386,4 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2020 г. на 90,3 млн. рублей, или на 30,5%.

Просроченная дебиторская задолженность сложилась в сумме 62,7 млн. рублей, или 16,2% всего объема дебиторской задолженности и увеличилась на 3% по сравнению с началом года.

Кредиторская задолженность организаций на 1 июля 2020 г. составила 272,7 млн. рублей, из неё просроченная – 79,4 млн. рублей.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность организаций увеличилась на 9,5%, в том числе просроченная – на 9,7%.

На просроченную задолженность за топливно-энергетические ресурсы приходится 26,7 млн. рублей, или 36% от общей суммы просроченной задолженности поставщикам за товары, работы, услуги.

Отдел статистики Пуховичского района.