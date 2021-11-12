О конституционной реформе…

Вадим Гигин: «Важно, чего молодежь ожидает от Основного закона»

Председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин высказал мнение: сегодня важно, чего молодое поколение Беларуси ожидает от Конституции.

— Когда мы общаемся с молодежью, важно не то, что мы про Конституцию рассказываем, а чего молодое поколение ожидает от Основного закона. Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни страны, и, как я вижу, они ожидают от конституционного процесса расширения таких возможностей.

Светлана Любецкая: «Цель любых изменений — это улучшение качества жизни»

Сама жизнь подвигла к необходимости внесения изменений в Основной закон страны, заявила в эфире СТВ председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

Она акцентировала внимание на том, что в преамбуле проекта Основного закона прямо прописано, что цель любых преобразований — обеспечить преемственность и стабильность развития, основанного на праве.

— Цель любых изменений — это также улучшение качества жизни, совершенствование тех институтов, что уже работают, введение новых институтов. Вот кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что настолько остро встанут вопросы защиты частной жизни, информационной безопасности такого уровня, что нужно их поднимать на конституционный как нуждающиеся в защите государством.

Михаил Орда: «Проект новой Конституции отвечает запросам людей»

— Наша страна не то что молодая — она абсолютно юная. Четверть века — это очень небольшой период в историческом развитии. Но за это время на основе действующей Конституции нам удалось построить основы нашего государства, заложить фундамент для дальнейшего развития независимой Беларуси. Сегодня пришло время идти дальше. И в Конституции, безусловно, должны найти отражение те запросы, которые сегодня есть в обществе. Именно поэтому на Всебелорусском народном собрании в феврале этого года и было принято решение о необходимости реформирования Основного закона страны, — сказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

БелТА.