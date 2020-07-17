О льготах для бизнеса и не только — какие вопросы рассмотрены на очередном заседании по развитию предпринимательства

Актуальные для развития нашего региона вопросы были рассмотрены на очередном совете по развитию предпринимательства, заседание которого прошло в Марьиной Горке.

Строить бизнес невозможно без банковских кредитов. На заседании совета по развитию предпринимательства они вновь были в центре внимания: о предоставлении кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса центром банковских услуг №626 города Марьина Горка ОАО «АСБ Беларусбанк» рассказала начальник отдела корпоративного бизнеса Наталья Косарева. Заслушав информацию, члены совета предложили банку обратиться в вышестоящую организацию с предложением сократить пакет документов для выдачи кредитов. И подняли еще одну важную для представителей среднего и малого бизнеса нашего региона проблему — о равной финансовой поддержке частным организациям, уже работающим и желающим строить свой бизнес на территории поселков Руденск и Дружный. Для этого есть веская причина. Городской поселок Руденск единственный в нашем районе имеет статус города-спутника столицы. Это определено Указом Президента Республики Беларусь №214 «О развитии городов-спутников», подписанном 7 мая 2014 года. Но это юридически. А фактическое положение дел немного иное: как место строительства жилья для минчан рассматривается в первую очередь поселок Дружный. Поэтому в нашем регионе город-спутник — это, скорее, конгломерат «Руденск-Дружный». И это уникальная для республики ситуация.

В настоящее время ОАО «АСБ Беларусбанк» имеет программу финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и (или) осуществляющим свою деятельность на территории городов-спутников: по некоторым видам кредитов ставка для таких предприятий и организаций заметно ниже, чем для всех остальных. Однако воспользоваться предложением могут только связанные с Руденском организации, поселок Дружный в программу не попадает. Но и торговлю, и услуги логично развивать там, где будут расти новые жилые микрорайоны. А это задача для малого и среднего бизнеса. И раз уж так сложилось, логично было бы частным предприятиям, решившим развивать свое дело в Дружном, предоставлять такую же финансовую поддержку, как и тем, что работают в Руденске.

Пуховичский районный исполнительный комитетом ведет работу по разрешению этой проблемы. Так, в начале текущего года было направлено соответствующее письмо в адрес правления ОАО «АСБ Беларусбанк». На него получен ответ, где сказано, что данный вопрос будет рассмотрен коллегиальным органом банка в ближайшее время. Однако до настоящего времени ситуация не изменилась. Письмо с ходатайством было направлено также в Минский областной исполнительный комитет.

В свою очередь, и члены районного совета по развитию предпринимательства обратились в свою областную структуру с просьбой ходатайствовать перед ОАО «АСБ Беларусбанк» о внесении соответствующих корректировок в локальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы кредитования по программе поддержки малого и среднего бизнеса городов-спутников.

В ходе заседания совета был рассмотрен и ряд других вопросов. Так, начальник отдела экономики Елена Грошева рассказала о реализации в нашем районе Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля текущего года №143 «О поддержке экономики». Было предложено всем субъектам хозяйствования, кто может воспользоваться льготами, подать уточненную декларацию в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Пуховичскому району. Также рекомендовано юридическим лицам независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям предоставлять арендаторам с учетом объема их выручки отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер согласно нормам Указа.

Директор Пуховичского отделения представительства Белгосстраха по Минской области Джанария Пикулик рассказала участникам мероприятия о предоставляемых страховых услугах.

Во время открытого диалога директор инкубатора малого предпринимательства «УИН» Елена Яшович сообщила, что в ряде обращений, которые поступают в районный совет от субъектов предпринимательства, поднимается вопрос о продлении сроков строительства объектов на земельных участках, купленных с аукциона, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Директор УП «ПромТехСервис» Владимир Волин предложил на следующем заседании совета рассмотреть вопрос о рекламе. По сути, о рекламе, только социальной, говорил и председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, директор СУП «БАЭС-Сервис» Юрий Важник. Он предложил провести фестиваль, посвященный разным памятным датам на территории Пуховичского района, в виде рекламных табло. Это может стать еще одним шагом в направлении популяризации краеведения и развития туризма в районе. На этом фоне вполне могут появиться новые бизнес-идеи.

Как подчеркивает председатель районного совета по развитию предпринимательства, заместитель председателя райисполкома Наталья Литвинчук, совет открыт к сотрудничеству и готов рассмотреть проблемы, с которыми в своей деятельности сталкиваются представители бизнеса, а также идеи, которые могут быть полезны для развития экономики района.

Наталья ПАРХОМЧИК.