О мерах безопасности на охоте

В осенне-зимний сезон охоты всегда был одной из самых популярных благодаря доступности, спортивности и увлекательности, и не удивительно, что открытие осенне-зимнего сезона охоты – долгожданное событие для большинства охотников.

Владение личным оружием накладывает на охотника особую морально-психологическую ответственность, ведь оружие – источник повышенной опасности. Беспечность и халатное обращение с оружием может привести к непоправимым последствиям.

Мин6ская областная инспекция охраны животного и растительного мира еще раз хочет напомнить охотникам о строгом соблюдении правил безопасности.

Так, при осуществлении охоты запрещается:

использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности;

применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию;

осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;

доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из транспортного средства;

производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в условиях плохой видимости (в густой туман, в сильный снегопад, против солнца и так далее);

производить стрельбу по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак), транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 2 километров;

направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак) либо места их размещения;

без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

производить стрельбу из лодки через гребцов или других охотников, находящихся в лодке;

добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.

Перед охотой охотничье оружие следует тщательно осмотреть и проверить, убрать из ствола (стволов) излишки масла, устранить возможные дефекты, проверить надежность действия предохранителя. Следует проверить все патроны, при необходимости произвести их калибровку. Не рекомендуется применять патроны с истекшим сроком годности и патроны с признаками ржавчины на металлической части или поверхности капсюля.

При передвижении для проведения охоты на всех видах транспортных средств охотничье оружие должно быть разряженным и зачехленным, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

При переездах в пределах охотничьих угодий вне автомобильных дорог общего пользования допускается держать огнестрельное охотничье оружие собранным, но обязательно разряженным и направленным стволом (стволами) вверх или в сторону от находящихся рядом людей.

Допускается перевозка разряженного незачехленного охотничьего оружия по дорогам общего пользования в границах разрешенных территорий по охотничьей путевке к разрешению при проведении охоты с назначением руководителя охоты, являющегося должностным лицом пользователя охотничьих угодий, за исключением участков указанных дорог в границах населенных пунктов.

При охоте с маломерного судна с подъезда может быть заряжено охотничье оружие охотников, находящихся впереди или по бортам по курсу маломерного судна.

Охотничье оружие должно быть разряжено при:

преодолении на охоте различных препятствий (канавы, изгороди, буреломы и другое), переходе по кладям через речки, ручьи;

переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное средство;

подходе к месту привала и сбора;

встрече с должностными лицами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства, органа внутренних дел, пользователя охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в охотничьих угодьях, по их требованию.

При охоте на волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку с подъезда с транспортных средств (кроме маломерных судов) во время движения огнестрельное оружие должно быть разряжено (патрон не должен находиться в патроннике). Допускается при движении транспортного средства наличие патронов в магазине магазинного охотничьего оружия.

Досылание патрона в патронник огнестрельного оружия при охоте с подъезда разрешается непосредственно перед выстрелом после остановки транспортного средства (кроме летательного аппарата и снегохода).

Охотник может производить стрельбу, только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак).

После осечки охотничье оружие можно открывать только через 3–5 секунд.

При попадании инородных предметов (земля, снег, трава, листья и другое) в каналы стволов охотничьего оружия их необходимо незамедлительно прочистить.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Соблюдение указанных требований повысят вашу личную культуру охоты. Удачных Вам охот!

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.