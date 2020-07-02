Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 2176 от 30 июня 2020 года

«О некоторых вопросах организации и проведения

выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году»

На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Определить место для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации: городской стадион города Марьина Горка, расположенный по адресу: г. Марьина Горка, ул. Стадионная, 4. Выделить на территории участков для голосования места для размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента Республики Беларусь по перечню согласно приложению 1. Определить помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Пухавіцкія навіны» и на официальном интернет-сайте Пуховичского районного исполнительного комитета. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Пуховичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель В.М. Коледа.

Управляющий делами Л.А. Бельская.

Приложение 1 к решению

Пуховичского районного

исполнительного комитета

ПЕРЕЧЕНЬ

мест для размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента Республики Беларусь

Информационные стенды организаций, в здании которых размещены участки для голосования. Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на территории Пуховичского района. Информационные стенды жилищно-эксплуатационных организаций (за исключением информационных стендов, расположенных возле входных групп подъездов жилых домов), общежитий. Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты. Информационные стенды объектов торговли.

Приложение 2 к решению

Пуховичского районного

исполнительного комитета

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями

Актовый зал Пуховичского районного Центра культуры* (г. Марьина Горка, ул. Советская, д. 13). Актовый зал государственного учреждения образования «Правдинская средняя школа»* (г.п. Правдинский, ул. Юбилейная, д. 38). Актовый зал государственного учреждения образования «Руденская средняя школа»* (г.п. Руденск, ул. Покровского, д. 1). Актовый зал государственного учреждения образования «Свислочская средняя школа им. А.Г. Червякова»* (г.п. Свислочь, ул. Строителей, д. 15). Зал государственного учреждения образования «Блонская средняя школа»*(агрогородок Блонь, ул. Заречная, д. 60). Зал государственного учреждения образования «Блужский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа им. Н. Чепика»* (агрогородок Блужа, ул. Центральная, д. 41). Зал Голоцкого сельского Дома культуры* (агрогородок Голоцк, ул. Центральная, д. 6). Зал Дубровского сельского центра культуры* (агрогородок Дубровка, ул. Молодежная, д. 23). Зал государственного учреждения образования «Дукорский УПК детский сад-средняя школа »* (агрогородок Дукора, ул. Школьная, д. 10). Зал Новопольской сельской библиотеки-клуба* (агрогородок Новополье, ул. Центральная, д. 8). Зал государственного учреждения образования «Пережирская средняя школа им. А.Е. Гуриновича»* (дер. Пережир, ул. Школьная, д. 3). Актовый зал государственного учреждения образования «Пуховичская средняя школа»* (агрогородок Пуховичи, ул. Советская, д. 1). Актовый зал Туринского сельского Дома культуры (агрогородок Турин, ул. Центральная, д. 49А). Зал Шацкого сельского Дома культуры* (агрогородок Шацк, ул. Центральная, д. 51).

*– помещения, соответствующие требованиям главы 6 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года № 1224 — XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь».