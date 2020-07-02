О некоторых вопросах организации и проведения выборов Президента Республики Беларусь
Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 2176 от 30 июня 2020 года
«О некоторых вопросах организации и проведения
выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году»
На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить место для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации: городской стадион города Марьина Горка, расположенный по адресу: г. Марьина Горка, ул. Стадионная, 4.
- Выделить на территории участков для голосования места для размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента Республики Беларусь по перечню согласно приложению 1.
- Определить помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, по перечню согласно приложению 2.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Пухавіцкія навіны» и на официальном интернет-сайте Пуховичского районного исполнительного комитета.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Пуховичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
Председатель В.М. Коледа.
Управляющий делами Л.А. Бельская.
Приложение 1 к решению
Пуховичского районного
исполнительного комитета
ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента Республики Беларусь
- Информационные стенды организаций, в здании которых размещены участки для голосования.
- Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на территории Пуховичского района.
- Информационные стенды жилищно-эксплуатационных организаций (за исключением информационных стендов, расположенных возле входных групп подъездов жилых домов), общежитий.
- Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты.
- Информационные стенды объектов торговли.
Приложение 2 к решению
Пуховичского районного
исполнительного комитета
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями
- Актовый зал Пуховичского районного Центра культуры* (г. Марьина Горка, ул. Советская, д. 13).
- Актовый зал государственного учреждения образования «Правдинская средняя школа»* (г.п. Правдинский, ул. Юбилейная, д. 38).
- Актовый зал государственного учреждения образования «Руденская средняя школа»* (г.п. Руденск, ул. Покровского, д. 1).
- Актовый зал государственного учреждения образования «Свислочская средняя школа им. А.Г. Червякова»* (г.п. Свислочь, ул. Строителей, д. 15).
- Зал государственного учреждения образования «Блонская средняя школа»*(агрогородок Блонь, ул. Заречная, д. 60).
- Зал государственного учреждения образования «Блужский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа им. Н. Чепика»* (агрогородок Блужа, ул. Центральная, д. 41).
- Зал Голоцкого сельского Дома культуры* (агрогородок Голоцк, ул. Центральная, д. 6).
- Зал Дубровского сельского центра культуры* (агрогородок Дубровка, ул. Молодежная, д. 23).
- Зал государственного учреждения образования «Дукорский УПК детский сад-средняя школа »* (агрогородок Дукора, ул. Школьная, д. 10).
- Зал Новопольской сельской библиотеки-клуба* (агрогородок Новополье, ул. Центральная, д. 8).
- Зал государственного учреждения образования «Пережирская средняя школа им. А.Е. Гуриновича»* (дер. Пережир, ул. Школьная, д. 3).
- Актовый зал государственного учреждения образования «Пуховичская средняя школа»* (агрогородок Пуховичи, ул. Советская, д. 1).
- Актовый зал Туринского сельского Дома культуры (агрогородок Турин, ул. Центральная, д. 49А).
- Зал Шацкого сельского Дома культуры* (агрогородок Шацк, ул. Центральная, д. 51).
*– помещения, соответствующие требованиям главы 6 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года № 1224 — XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь».