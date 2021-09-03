О необходимости вывоза временно ввезенных транспортных средств для личного пользования, срок временного ввоза которых продлен до 30.09.202

В настоящее время в рамках принятия мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования (далее – ТСЛП) продлен до 30.09.2021[1].

Обращаем особое внимание, что указанное продление не освобождает физических лиц от соблюдения требований, условий и ограничений, установленных пунктами 2- 13 статьи 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), а также от обязанности по обратному вывозу таких ТСЛП по истечении указанного срока.

При невывозе ТСЛП в установленные сроки такие ТСЛП задерживаютсятаможенными органами, в отношении них подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, а в действиях декларанта усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Таким образом, в целях недопущения наступления негативных последствий настоятельно рекомендуем совершить необходимые действия по вывозу временно ввезенных ТСЛП.

Информируем, что при наличии объективных причин (к которым, в том числе, может быть отнесена невозможность выезда (въезда) физического лица) ТСЛП может быть передано для вывоза с таможенной территории ЕАЭС иному лицу (в том числе перевозчику — юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю).

Передача декларантом временно ввезенного ТСЛП иному лицу для вывоза такого транспортного средства с таможенной территории ЕАЭС, если такой вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине его смерти, тяжелой болезни или иной объективной

причине, допускается с разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования (пункт 9 статьи 264 ТК ЕАЭС).

Разрешение на передачу декларантом временно ввезенного на таможенную территорию ТСЛП иному лицу для вывоза с таможенной территории, если такой вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине его тяжелой болезни или по иной объективной причине, выдается таможенным органом на основании заявления декларанта[2].

Кроме того, в соответствии с Решением № 25 также приостановлено с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2021 г. включительно течение установленных сроков (18 месяцев)[3], соблюдение которых является одним из условий ввоза лицом, признанным переселившимся на постоянное место жительства в государство-член ЕАЭС или получившим статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС товаров и транспортных средств для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (при условии, что такой срок истекает в период с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2021 г.).

Просим также учитывать данную информацию при планировании ввоза товаров с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

[1]В соответствии с решением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г.

№ 25 «О внесении изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2020 г.

№ 47» (далее – Решение № 25) и при условии, что такой срок истекает в период с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2021 г. [2] Пункт 20-2 Порядка совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, либо товаров для личного пользования, временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС,выпуска таких товаров и отражения факта их признания не находящимися под таможеннымконтролем, утвержденного РешениемКомиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 311. [3] Установленыабзацем вторым подпункта «а» и абзацем вторым подпункта «б» пункта 6 приложения N 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 107.