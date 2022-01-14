О новациях в Конституции шел разговор в филиале «ТЭЦ-5» и ООО «Белэкотехника»

Диалоговая площадка, основной темой которой стало обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, прошла в филиале «ТЭЦ-5». В ее работе принимали участие руководители структурных подразделений и специалисты филиала.

Разъяснения по Конституции дали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Олег Белоконев, председатель Минской областной организации профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Валерий Балкис, председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Климович.

Участники мероприятия говорили о причинах, вызвавших необходимость внесения изменений и дополнений в Основной Закон страны, о новациях в Конституции.

Также Олег Белоконев провел диалоговую площадку по разъяснениям изменений и дополнений Конституции в ООО «Белэкотехника».