О новых требованиях к наружной рекламе

Реклама, как показало время, действительно двигатель прогресса. Поэтому ее так много вокруг. Причем самой разной: привлекательной и завораживающей, навязчивой и раздражающей, временами нелепой. И раз реклама — это то, что призвано воздействовать на умы людей, и, следовательно, стимулировать их на определенные поступки, без контроля эта сфера оставаться не может.

В текущем году в законодательство о рекламе был внесен ряд изменений, о которых мы говорили

с заместителем председателя райисполкома Натальей Литвинчук.

— Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, о принятых в этом году новых законодательных актах, касающихся вопроса рекламы, и о новациях, которые они содержат.

— 4 января текущего года Глава государства подписал Закон Республики Беларусь № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы», согласно которому были внесены поправки в действующий Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 года № 225-3 «О рекламе». В силу они вступили 8 июля. Также было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2021 года №395 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рекламы», которым были утверждены ряд положений. Первое — Положение о порядке выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы. Второе — Положение о порядке проведения торгов на право размещения средств рекламы на недвижимом имуществе. Также постановлением установлены требования к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов. Помимо этого, создан перечень средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия разрешения на размещение средства наружной рекламы. Кроме того, с 8 октября текущего года вступили в силу изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», связанные с размещением (распространением) рекламы.

— Предлагаю поговорить о рекламе, которую мы видим на улицах населенных пунктов. Что нужно знать тем, кто хочет установить наружную рекламу?

— Возвращается административная процедура по согласованию содержания наружной рекламы с местными исполнительными и распорядительными органами. Для размещения средства наружной рекламы рекламораспространителю необходимо получить разрешение соответствующего местного исполнительного комитета, который, помимо содержания, вправе установить своими решениями требования к размеру, иным техническим характеристикам средств наружной рекламы. Выдача, продление действия и переоформление разрешения на размещение средства наружной рекламы осуществляются по принципу «одно окно».

При определенных условиях размещать рекламу можно только после согласования с рядом организаций. Например, с ГАИ и владельцем автодороги, — в случае размещения средства наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги. Если наружную рекламу планируется разместить на недвижимых материальных историко-культурных ценностях, их территориях и в зонах их охраны, то требуется согласование с Министерством культуры.

Последующее размещение (распространение) рекламы при наличии согласования будет возможно без повторного согласования ее содержания.

Право на размещение средства наружной рекламы на государственном недвижимом имуществе предоставляется рекламораспространителю по результатам проведения торгов, если законодательством по вопросам аренды и безвозмездного пользования имуществом не установлен иной порядок сдачи в аренду или предоставления в безвозмездное пользование этого имущества. Случаи, на которые не распространяется требование о проведении торгов, также прописаны в законодательстве: в пункте 13 статьи 10 Закона № 225-3 (в редакции Закона № 82-3).

Срок рассмотрения местным исполнительным и распорядительным органом заявления о размещении средства наружной рекламы и принятия по нему решения не может превышать 15 рабочих дней. Если требуются разработка проекта привязки средства наружной рекламы к участку местности и (или) подключение к инженерным коммуникациям, он составляет 30 рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления о продлении действия разрешения на размещение средства наружной рекламы и его переоформлении не может превышать 5 рабочих дней.

Отказ в выдаче разрешения на размещение средства наружной рекламы, продлении действия этого разрешения и его переоформлении должен быть основан на требованиях законодательства и может быть обжалован в вышестоящий государственный орган или в суд.

Прекращение действия разрешения на размещение средства наружной рекламы осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Здесь важно еще подчеркнуть: разрешения на размещение средств наружной рекламы, выданные до вступления в силу постановления, не подлежат переоформлению.

— А какие требования сейчас предъявляются к наружной рекламе?

— Требования к наружной рекламе установлены статьей 13 Закона Республики Беларусь в новой редакции. Во-первых, она должна находиться в надлежащем эстетическом и техническом состоянии. Если реклама размещается на историко-культурных объектах, она не должна создавать препятствия для визуального восприятия их объемно-пространственных особенностей, элементов и деталей архитектурного декора. Также реклама не должна создавать шум, превышающий допустимые уровни, установленные актами законодательства, в том числе обязательными для соблюдения технических нормативно-правовых актов. Не должна вызывать ослепление светом или создавать иные неудобства для граждан. И еще один немаловажный фактор: реклама не должна иметь сходство по внешнему виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами организации дорожного движения или специальными сигналами.

— На улицах населенных пунктов мы видим рекламу не только на билбордах, но и на автомобилях. Что нужно знать владельцам автотранспорта прежде, чем сделать свой автомобиль передвижным рекламным объектом?

— Для размещения рекламы на транспортном средстве также необходимо будет ее согласование с исполкомом по месту нахождения юридического лица или по месту жительства ИП, являющегося владельцем такого транспортного средства. Последующее размещение (распространение) рекламы при наличии согласования будет возможно без повторного согласования ее содержания.

Без согласования можно будет размещать на транспортном средстве только рекламу, содержащую информацию о субъектах хозяйствования, осуществляющих на данном транспортном средстве перевозку пассажиров или грузов, о владельце данного транспортного средства, о товарных знаках, знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ и услуг указанных лиц, о продаже данного транспортного средства, о номере телефона диспетчера такси.

— И последний вопрос: какая работа проводится в районном исполнительном комитете?

— В целях соблюдения требований к размещению средств наружной рекламы, установленных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2021 года №395 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рекламы», пересмотра и актуализации локальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере производства и (или) распространения рекламы на территории района, распоряжением Пуховичского районного исполнительного комитета от 7 октября 2021 года №354р создана рабочая группа.

Записала

Наталья ПАРХОМЧИК.