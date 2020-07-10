О получении кодов маркировки российского образца

Министерство по налогам и сборам информирует, что во исполнение решений Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 года

№ 127 «О введении маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации», № 128 «О введении маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации», № 129 «О введении маркировки шин и покрышек пневматических резиновых новых средствами идентификации», № 130 «О введении маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации» национальным оператором системы маркировки Республики Беларусь РУП «Издательство «Белбланкавыд» с 01.07.2020 года для белорусских субъектов хозяйствования, осуществляющих экспорт указанных товаров на территорию Российской Федерации, реализована возможность для получения кодов маркировки российского образца.

Для получения кодов маркировки российского образца субъектам хозяйствования необходимо:

достичь договоренности с российским контрагентом (покупателем) о поставке промаркированных товаров;

обратиться к Оператору для заключения договора;

зарегистрироваться в АИС «Электронный знак»;

в установленном порядке получить GTIN на маркируемые товары (в случае его отсутствия);

описать маркируемые товары в межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров» (в случае если ранее такие товары не были описаны);

заказать коды маркировки;

промаркировать товары;

передать в АИС «Электронный знак» информацию об отгрузке товаров в Российскую Федерацию.

Контакты Оператора и пошаговые инструкции по получению кодов маркировки российского образца и внесению соответствующей информации в АИС «Электронный знак» размещены на сайте https://www.datamark.by/.

Информация о порядке получения GTIN и описании маркируемых товаров в межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров» размещена на сайте http://epass.by/.