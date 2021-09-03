О помещении под таможенную процедуру таможенного транзита экспортируемой табачной и алкогольной продукции

В связи с вступлением в силу 23 августа 2021 г. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 июня 2021 г. № 63 «О применении таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров Евразийского экономического союза товарных позиций 2402 и 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта» товары Евразийского экономического союза(далее — ЕАЭС), классифицируемые в товарных позициях 2402 и 2208ТН ВЭД ЕАЭС, помещенные под таможенную процедуру экспорта, в целях их перевозки (транспортировки) по таможенной территории ЕАЭС от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита.

При этом нормы данного решения применяются:

в отношении товаров, классифицируемых в товарной позиции 2402 ТН ВЭД ЕАЭС (табачная продукция), с 1 сентября 2021 г.;

в отношении товаров, классифицируемых в товарной позиции 2208 ТН ВЭД ЕАЭС (алкогольная продукция), с 1 января 2022 г.

Главный инспектор отдела идеологической работы

Артем Александрович Скробот