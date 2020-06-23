Официально 

О предоставлении субсидий

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Указом  Президента  Республики  Беларусь от  28  мая  2020 года № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей  и  отдельных  категорий  граждан» организациям (за исключением бюджетных организаций и организаций, получающих субсидии, работники которых  приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций) предусмотрена возможность получения  субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам  в  случаях  их  вынужденной  неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020  года, а также уплаты страховых  взносов  в государственный  внебюджетный  Фонд   социальной  защиты  населения.

Решение о предоставлении субсидий будет приниматься Пуховичским районным исполнительным комитетом, а перечисление денежных средств осуществляет Фонд социальной защиты населения.

Информация об алгоритме по предоставлению данной субсидии, а также образцы необходимых документов размещены на сайте Пуховичского райисполкома.  По имеющимся вопросам, включая подачу документов, организациям необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома по телефону:  3-41-80.

Елена   Ажойчик,

заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома.

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