Указом Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 года № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» организациям (за исключением бюджетных организаций и организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций) предусмотрена возможность получения субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случаях их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020 года, а также уплаты страховых взносов в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения.

Решение о предоставлении субсидий будет приниматься Пуховичским районным исполнительным комитетом, а перечисление денежных средств осуществляет Фонд социальной защиты населения.

Информация об алгоритме по предоставлению данной субсидии, а также образцы необходимых документов размещены на сайте Пуховичского райисполкома. По имеющимся вопросам, включая подачу документов, организациям необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома по телефону: 3-41-80.

Елена Ажойчик,

заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома.