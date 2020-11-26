О прибыли и финансах расскажет статистика

За 9 месяцев 2020 года выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Пуховичского района сложилась в сумме 964,5 миллиона рублей.

Рентабельность продаж в целом по району составила 12,7 процента, в том числе в организациях промышленности — 18,4 процента, строительства — 15,3 процента, сельского хозяйства — 3,6 процента.

Всего по району рентабельными были 32 организации, учитываемые в текущем порядке, или 71,1 процента от их общего числа. Рентабельность продаж свыше 10 процентов имели 43,8 процента рентабельных организаций района.

За январь-сентябрь 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в целом по району увеличилась на 4,2 процентного пункта и составила 16,4 процента.

По результатам деятельности за 9 месяцев текущего года организациями района получено 76 миллионов рублей чистой прибыли.

Главное статистическое управление Минской области.