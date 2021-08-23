О профессиональном развитии педагогов

Обсуждение этого вопроса стало ключевым в работе диалоговой площадки, проходившей в Борисове.

В рамках конференции педагогических работников Минской области в средней школе №25 города Борисова состоялась диалоговая площадка «Управление профессиональным развитием педагогических работников в условиях цифровизации образования». Участие в ней принимали и представители нашего района.

Для обсуждения участникам дискуссии были предложены актуальные вопросы научно-методического обеспечения системы образования в республике и регионе: «Формирование современного информационно-образовательного пространства как стратегическое направление развития учреждения образования», «Компетентностный подход как основа современной образовательной практики», «Эффективные механизмы организации методического обеспечения качества образования», «Диссеминация педагогического опыта: проблемы и перспективы».

В рамках дискуссии участники сошлись во мнении, что ключевой фигурой в системе образования является педагог, профессиональная деятельность которого обеспечивает необходимый уровень качества образования. А это обусловливает возрастающую роль методического сопровождения профессиональной компетентности педагогов, поэтому главной задачей всех методических служб региона является консолидация всех структурных элементов научно-методического обеспечения образования. Дополнительные возможности в этом направлении создаст цифровая трансформация образования.

Диалоговая площадка получилась живой и открытой. Актуальность тематики, компетентное выступление спикеров получили высокую оценку участников.

По данным сайта Миноблисполкома.