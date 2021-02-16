Прошедшая неделя оказалась напряженной для сотрудников Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. За семь дней спасатели несколько раз выезжали на помощь населению. О происшествиях в городе и районе расскажет сводка РОЧС за период с 8 по 14 февраля.

Загорание сарая

11 февраля на телефон «101» поступило сообщение о загорании сарая в поселке Анетово. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов, прислонявшихся к корпусу котла.

Пожар в дачном доме

12 февраля в Дукорском с/с, с/т «Горки-2», произошел пожар в дачном доме. В результате пожара кровля, перекрытие и имущество дома уничтожены огнем. Пострадавших нет.

Загорание постройки

14 февраля в 00.35 в городском поселке Свислочь произошло загорание хозяйственной постройки. В результате пожара вся хозяйственная постройка была уничтожена. Пострадавших нет. Рассматриваемые версии возникновения пожара – нарушение правил устройства и монтажа печи (отсутствие разделки).

Тревожный сигнал

В г. Марьина Горка 10 февраля сработала сигнализации «Молния» в магазине «Евроопт», через два дня – в парикмахерской «Клеопатра». А 13 февраля сигнализация «Молния» оповестила работников дома культуры в п. Дружный. Все вызова подтверждены не были.

Забытая пища на плите

13 февраля в центр оперативного управление Пуховичского РОЧС поступило сообщение о сработке сигнализации «Молния» в общежитии по улице Чепика, поселка Дружный. По прибытии к месту аварийно-спасательных подразделений установлено, что в кухне общежития произошло подгорание пищи на плите.

Как выяснилось, мужчина поставил на плиту готовиться пищу и ушел в другую комнату смотреть телевизор, и задремал, в результате чего произошло задымление в комнате.

Бдительность граждан

13 февраля на номер «101» в центр оперативного управление поступило сообщение о загорании дома. Факт горения не был подтвержден, проявлена бдительность граждан Пуховичского района.

Пуховичский РОЧС.