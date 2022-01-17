О производстве и реализации сельскохозяйственной продукции в 2021 году

В 2021 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 94,1 тыс. тонн зерна в весе после доработки (80,3% к 2020 году) при средней урожайности 28,3 центнера с гектара убранной площади. Валовой сбор картофеля составил 25,4 тыс. тонн (99%), овощей – 0,2 тыс. тонн (67,6%). Получено свеклы сахарной 60,1 тыс. тонн (64,3%), семян рапса – 10,5 тыс. тонн (85,7%),

По состоянию на 1 января 2022 г. в сельскохозяйственных организациях района содержалось 44,1 тыс. голов крупного рогатого скота (99,2%

к 1 января 2021 г.), в том числе 16 тыс. голов коров (97,6%), 26,3 тыс. голов свиней (89,9%), 137,6 тыс. голов птицы (101,4%).

За 2021 год сельскохозяйственными организациями реализовано скота и птицы на убой в живом весе 103,7 тыс. тонн, что на 5,6 тыс. тонн (на 5,1%) меньше, чем в 2020 году.

Произведено (выращено) основных видов скота 107,5 тыс. тонн, или на 6,4% меньше, чем в 2020 году, в том числе крупного рогатого скота – 57,7 тыс. тонн (на 3,6% меньше), свиней – 48,3 тыс. тонн (на 10,2% меньше), птицы – 1,4 тыс. тонн (на 27% больше).

По сравнению с 2020 годом производство молока увеличилось

на 20,4 тыс. тонн (на 2,5%) и составило 822,5 тыс. тонн. Средний удой молока от коровы составил 5 018 килограммов, что на 159 килограммов больше, чем в 2020 году. Реализовано молока по всем каналам сбыта 735,6 тыс. тонн, или 89,4% от произведенного (в 2020 году – 725,5 тыс. тонн, или 90,4%).

Главное статистическое управление Минской области.