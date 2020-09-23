О производстве и реализации сельскохозяйственной продукции в январе-августе 2020 года

За январь-август 2020 года сельскохозяйственными организациями района реализовано скота и птицы на убой в живом весе 7 140,5 тонны, что на 265,1 тонны (на 3,9%) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Произведено (выращено) основных видов скота и птицы 7 698 тонн, или 104,5% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе крупного рогатого скота – 4 008,6 тонны (106,4%), свиней – 3 687,7 тонны (102,6%), птицы – 1,7 тонны (283,3%).

По сравнению с январем-августом 2019 года производство молока увеличилось на 5 090,4 тонны (на 10,6%) и составило 53 314,3 тонны.

Средний удой молока от коровы за январь-август 2020 года составил 3 226 килограммов, что на 304 килограмма больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Реализовано молока по всем каналам сбыта 48 274,3 тонны, или 90,5% от произведенного (в январе-августе 2019 г. – 43 232 тонны, или 89,6%).

Произведено яиц птицы всех видов 20 039 тыс. штук, или 96,6% к январю-августу 2019 года.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 44 668 голов крупного рогатого скота (101,9% к 1 сентября 2019 г.), в том числе 16 442 головы коров (99,1%). Поголовье свиней составило 29 137 голов (102,3%), птицы – 55 287 голов (75,4%).

На 1 сентября 2020 года в сельскохозяйственных организациях района заготовлено сенажа 156,1 тыс. тонн (120% к 1 сентября 2019 г.), зернофуража засыпано 40,6 тыс. тонн (116,2%), силоса – 7,5 тыс. тонн (44,2%), сена – 5,6 тыс. тонн (88,5%), соломы – 3,2 тыс. тонн (119,2%). Всего заготовлено кормов 93,7 тыс. тонн кормовых единиц (112,9% к 1 сентября 2019 г.).

Главное статистическое управление Минской области.