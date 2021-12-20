О производстве и реализации сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре 2021 года

За январь-ноябрь 2021 года сельскохозяйственными организациями района реализовано скота и птицы на убой в живом весе 9 584 тонны, что на 448,6 тонны (на 4,5%) меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Произведено (выращено) основных видов скота и птицы 9 758,3 тонны, или 92,8% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе крупного рогатого скота – 5 331,7 тонны (96,8%), свиней – 4 393,6 тонны (88,9%), птицы – 33 тонны (51,8%).

По сравнению с январем-ноябрем 2020 года производство молока увеличилось на 2 395,5 тонны (на 3,3%) и составило 75 710,2 тонны.

Средний удой молока от коровы за январь-ноябрь 2021 года составил 4 615 килограммов, что на 176 килограмма больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Реализовано молока по всем каналам сбыта 67 723,1 тонна,

или 89,5% от произведенного (в январе-ноябре 2020 г. – 66 2251,4 тонны, или 90,4%).

Произведено яиц птицы всех видов 22 381 тыс. штук, или 100,5% к январю-ноябрю 2020 года.

По состоянию на 1 декабря 2021 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 43 832 головы крупного рогатого скота (98,8% к 1 декабря 2020 г.), в том числе 16 026 голов коров (97,5%). Поголовье свиней составило 26 144 головы (90,5%), птицы – 139 663 головы (101%).

Главное статистическое управление Минской области.