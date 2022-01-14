О промышленном производстве Пуховичского района за январь-декабрь 2021 года

За январь-декабрь 2021 г. производство промышленной продукции в текущих ценах составило 759,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2022 г. на складах промышленных организаций района имелось запасов готовой продукции в фактических отпускных ценах на сумму 113,4 млн. руб.

Объем отгруженной продукции в фактических ценах за январь-декабрь 2021 г. составил 712,3 млн. рублей, из него инновационной продукции – 61,5 млн. рублей, или 8,6% от общего объёма отгруженной продукции.

Главного статистического управления Минской области.