О проведении расчетов с физическими лицами за принятый крупный рогатый скот и молоко в районе
За январь-июнь 2020 года в Пуховичском районе организациями заготовителями была произведена закупка крупного рогатого скота у населения в количестве 11 голов, что составило 68,8% к соответствующему периоду прошлого года. В первом полугодии 2020 года за принятый крупный рогатый скот было выплачено 0,6 тысяч рублей.
За январь-июнь текущего года в Пуховичском районе организациями заготовителями было закуплено у населения 82 тонны молока, что составило 109,1%. к соответствующему периоду предыдущего года. В первом полугодии 2020 года за принятое молоко фактически выплачено 41,3 тысяч рублей.
Задолженности по расчетам за крупный рогатый скот и молоко на 1 июля 2020 года не имелось.
Отдел статистики Пуховичского района.