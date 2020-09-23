О розничной торговле в январе-августе 2020 года

Розничный товарооборот Пуховичского района в январе-августе 2020 г. сложился в размере 194,2 млн. рублей, или 111,2 % в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2019 г.

Розничный товарооборот организаций торговли в январе-августе 2020 г. составил 177,6 млн. рублей и увеличился по сравнению с январем-августом 2019 г. в сопоставимых ценах на 13,4%.

Населению продано пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 110,6 млн. рублей (62,3% в общем объеме розничного товарооборота торговли), непродовольственных товаров – на 67 млн. рублей, что составило соответственно 113,1% и 113,9% к уровню января – августа 2019 г.

Розничный товарооборот общественного питания в январе-августе 2020 г. составил 7,6 млн. рублей, или 91,8% к уровню января-августа 2019 г.

Главное статистическое управление Минской области.