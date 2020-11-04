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О ситуации в стране и о тех, кто не вмешивается в активные действия, — колонка главного редактора

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Думаю,  многие знают слова британского писателя и историка Томаса Карлейля о том, что революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются мерзавцы. Он автор многотомного сочинения «Французская революция» и,  говоря современным языком, эксперт в этом деле, мнению которого можно доверять.

Протестные выступления в Беларуси — это, к счастью, не революция. Но некоторые схожие черты у этих явлений наблюдаются. Например, в числе тех, кто вышел на улицы, определенно есть и романтики, и фанатики.   А еще  ситуацией пользуются люди, которые   готовы совершать  неадекватные поступки, в лучшем случае раздражающие окружающих,  в худшем — несущие  угрозу для  жизни и здоровья  граждан. И самое страшное: это происходит совсем рядом…

Из тех, что больше раздражают… Как сообщили  СМИ со ссылкой на пресс-службу  МВД, 26 октября перед въездом в  деревню Узляны местный житель увидел на проезжей части автомобильные покрышки со следами поджога  и сообщил об этом в милицию. Прибывшим на место правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы установить того, кто их вынес на дорогу. Им оказался 38-летний уроженец Узлян, работающий в Минске. Мужчина приехал на выходные к родителям и  заглянул в гости к своему знакомому. Они устроили застолье. В  ходе общения разговор  зашел о столичных протестах.  В какой-то момент гость решил выразить свою позицию действиями: взял за гаражом товарища две покрышки, вынес их на проезжую часть, облил растворителем и поджог. Однако огонь быстро погас. Тем не менее, человек позицию «выразил». Правда, не совсем понятно, на что рассчитывал. Трудно представить, что кто-то из местных жителей вышел, пожал ему руку и сказал «молодец». Людям нужна чистая и безопасная дорога, а не перекрытая покрышками, пусть даже не пылающими. Это при свете дня они видны, а представьте, если в сумерках на такую преграду налетит автомобиль…

А вот по-настоящему  пугает следующее. В  Мачулищанское отделение милиции Минского РУВД 26 октября в 8.00 поступило сообщение от диспетчера станции Колядичи о том, что на 482-м и 485-м  километрах   перегона  Колядичи-Асеевка неизвестные лица установили на рельсы проволоку. В результате было осуществлено экстренное торможение электропоезда, следующего по маршруту  Руденск-Минск.

Рассказать о том,  к каким последствиям могут  привести  вышеназванные действия, я попросила  начальника станции Пуховичи Александра Засименко.

— Если на путях установить проволоку, она может замкнуть рельсовую цепь, в результате чего  сбиваются сигналы светофоров, —  пояснил Александр Иванович. —  Например,  по факту перегон свободен для того, чтобы принять движущийся по расписанию поезд, а автоматика «считывает», что путь занят, о чем резко сигнализирует  светофор. Машинист применяет экстренное торможение. Последствия  в таком случае могут быть   самые серьезные: возможны  сход вагонов, смещение грузов, травмирование пассажиров. Но и приостановленное  на время выяснения причин сбоя в работе автоматики  движение поездов — это тоже серьезное происшествие.

В СМИ прошло сообщение, что в один из дней  выявили более 20 подобных фактов по всей республике. Похоже на  «рельсовую войну». Только с кем? С людьми, которые просто едут домой, на работу, учебу, в гости? Возможно, есть среди  железнодорожных «террористов» те, кто просто не отдает отчет о возможных последствиях своих поступков, что, к  слову,  ответственности не снимает. Просто не хочется  верить в то, что  кто-то поставил себе цель довести дело до трагедии. Железнодорожным транспортом и в нашем регионе, и по республике в целом пользуется немало людей. Не исключено, что в их числе родные и близкие, хорошие знакомые самих «террористов». Думают ли они об этом? И тут хочется напомнить о «законе бумеранга»: сотворенное  тобой к тебе же и вернется.

Подобные поступки вызывают негативную реакцию у граждан. Здесь хочу сказать, что  во время любых противостояний заметны всегда  только две стороны:  те, кто активно выступает за власть, и те, кто против. А есть еще люди, которые не вмешиваются в активные действия.  И совсем не потому, что равнодушны к будущему страны или чего-то боятся. В этой когорте много  способных критически мыслить, трезво оценивать ситуацию.  Они ценят все то хорошее, что было сделано в стране. С точки зрения истории у них тоже  своя  миссия.  В  краткосрочной перспективе  — постараться максимально сохранить для всех  то, из чего состоит  наша повседневная жизнь: продукты на полках магазинов, тепло в квартирах, автобусы  и  электропоезда на маршрутах,  возможность лечиться, учиться, зарабатывать, отдыхать. А еще способность общаться, выступая посредниками для противоборствующих сторон.  Одним словом, сохранить  тихие  житейские радости, которые начинаешь ценить  только тогда, когда теряешь. В долгосрочной — приводить в порядок и восстанавливать то, что было разрушено  в  ходе противостояния.

А перемен можно добиваться не только уличными методами, при которых сложно избежать жертв.  Есть и другие способы. Один из них нам сейчас предлагают: принять участие в обсуждении  изменений  в  Конституцию страны. И это точно более действенно,  чем проволока на железнодорожных  путях.

P.S.  И еще в тему: цитата о революциях, принадлежащая ярому их противнику,  великому  немецкому поэту Иоганну Вольфгангу Гете: «Ненавижу всякую революцию, потому что она уничтожает не меньше благ, чем создает».

Наталья   ПАРХОМЧИК.

 

 

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