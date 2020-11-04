О ситуации в стране и о тех, кто не вмешивается в активные действия, — колонка главного редактора

Думаю, многие знают слова британского писателя и историка Томаса Карлейля о том, что революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются мерзавцы. Он автор многотомного сочинения «Французская революция» и, говоря современным языком, эксперт в этом деле, мнению которого можно доверять.

Протестные выступления в Беларуси — это, к счастью, не революция. Но некоторые схожие черты у этих явлений наблюдаются. Например, в числе тех, кто вышел на улицы, определенно есть и романтики, и фанатики. А еще ситуацией пользуются люди, которые готовы совершать неадекватные поступки, в лучшем случае раздражающие окружающих, в худшем — несущие угрозу для жизни и здоровья граждан. И самое страшное: это происходит совсем рядом…

Из тех, что больше раздражают… Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД, 26 октября перед въездом в деревню Узляны местный житель увидел на проезжей части автомобильные покрышки со следами поджога и сообщил об этом в милицию. Прибывшим на место правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы установить того, кто их вынес на дорогу. Им оказался 38-летний уроженец Узлян, работающий в Минске. Мужчина приехал на выходные к родителям и заглянул в гости к своему знакомому. Они устроили застолье. В ходе общения разговор зашел о столичных протестах. В какой-то момент гость решил выразить свою позицию действиями: взял за гаражом товарища две покрышки, вынес их на проезжую часть, облил растворителем и поджог. Однако огонь быстро погас. Тем не менее, человек позицию «выразил». Правда, не совсем понятно, на что рассчитывал. Трудно представить, что кто-то из местных жителей вышел, пожал ему руку и сказал «молодец». Людям нужна чистая и безопасная дорога, а не перекрытая покрышками, пусть даже не пылающими. Это при свете дня они видны, а представьте, если в сумерках на такую преграду налетит автомобиль…

А вот по-настоящему пугает следующее. В Мачулищанское отделение милиции Минского РУВД 26 октября в 8.00 поступило сообщение от диспетчера станции Колядичи о том, что на 482-м и 485-м километрах перегона Колядичи-Асеевка неизвестные лица установили на рельсы проволоку. В результате было осуществлено экстренное торможение электропоезда, следующего по маршруту Руденск-Минск.

Рассказать о том, к каким последствиям могут привести вышеназванные действия, я попросила начальника станции Пуховичи Александра Засименко.

— Если на путях установить проволоку, она может замкнуть рельсовую цепь, в результате чего сбиваются сигналы светофоров, — пояснил Александр Иванович. — Например, по факту перегон свободен для того, чтобы принять движущийся по расписанию поезд, а автоматика «считывает», что путь занят, о чем резко сигнализирует светофор. Машинист применяет экстренное торможение. Последствия в таком случае могут быть самые серьезные: возможны сход вагонов, смещение грузов, травмирование пассажиров. Но и приостановленное на время выяснения причин сбоя в работе автоматики движение поездов — это тоже серьезное происшествие.

В СМИ прошло сообщение, что в один из дней выявили более 20 подобных фактов по всей республике. Похоже на «рельсовую войну». Только с кем? С людьми, которые просто едут домой, на работу, учебу, в гости? Возможно, есть среди железнодорожных «террористов» те, кто просто не отдает отчет о возможных последствиях своих поступков, что, к слову, ответственности не снимает. Просто не хочется верить в то, что кто-то поставил себе цель довести дело до трагедии. Железнодорожным транспортом и в нашем регионе, и по республике в целом пользуется немало людей. Не исключено, что в их числе родные и близкие, хорошие знакомые самих «террористов». Думают ли они об этом? И тут хочется напомнить о «законе бумеранга»: сотворенное тобой к тебе же и вернется.

Подобные поступки вызывают негативную реакцию у граждан. Здесь хочу сказать, что во время любых противостояний заметны всегда только две стороны: те, кто активно выступает за власть, и те, кто против. А есть еще люди, которые не вмешиваются в активные действия. И совсем не потому, что равнодушны к будущему страны или чего-то боятся. В этой когорте много способных критически мыслить, трезво оценивать ситуацию. Они ценят все то хорошее, что было сделано в стране. С точки зрения истории у них тоже своя миссия. В краткосрочной перспективе — постараться максимально сохранить для всех то, из чего состоит наша повседневная жизнь: продукты на полках магазинов, тепло в квартирах, автобусы и электропоезда на маршрутах, возможность лечиться, учиться, зарабатывать, отдыхать. А еще способность общаться, выступая посредниками для противоборствующих сторон. Одним словом, сохранить тихие житейские радости, которые начинаешь ценить только тогда, когда теряешь. В долгосрочной — приводить в порядок и восстанавливать то, что было разрушено в ходе противостояния.

А перемен можно добиваться не только уличными методами, при которых сложно избежать жертв. Есть и другие способы. Один из них нам сейчас предлагают: принять участие в обсуждении изменений в Конституцию страны. И это точно более действенно, чем проволока на железнодорожных путях.

P.S. И еще в тему: цитата о революциях, принадлежащая ярому их противнику, великому немецкому поэту Иоганну Вольфгангу Гете: «Ненавижу всякую революцию, потому что она уничтожает не меньше благ, чем создает».

Наталья ПАРХОМЧИК.