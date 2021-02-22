В единый день информирования населения, который проходил 18 февраля, на встречу с коллективом представительства Белгосстраха по Пуховичскому району пришли заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Чернышева, главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии, делегат VI Всебелорусского народного собрания, главный санитарный врач района Елена Пархимчик. Участники мероприятия говорили о социально-экономическом развитии Минской области и ключевых аспектах VI Всебелорусского народного собрания.

Наталья Анатольевна Чернышева подчеркнула, что в те достижения, которыми гордится Минская область, свой вклад внесли и пуховчане. Каждый на своем рабочем месте. Несмотря на то, что 2020 год для всех был очень сложным, есть успехи в промышленности, сельском хозяйстве. Немало сделано в социальной сфере, по благоустройству населенных пунктов.

В списке достижений района за 2020 год — 115 тысяч тонн зерна, которые намолотили наши аграрии, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Аквамарин» с бассейном в Марьиной Горке, спортивная площадка в поселке Дружный, появившаяся на месте бывшего парка аттракционов, новые квартиры для многодетных семей, успехи наших медиков в лечении COVID-19 и многое другое.

Елена Геннадьевна Пархимчик поделилась своими личными впечатлениями о работе VI Всебелорусского народного собрания. Внимание она заострила на основных задачах и приоритетных направлениях в развитии государства на ближайшую пятилетку: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Работники представительства Белгосстраха задали своим гостям ряд вопросов. Речь шла о повышении пенсионного возраста, качестве медицинского обслуживания в районе, которое в последнее время улучшилось, о прививках против COVID-19.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.