В трудовых коллективах 

О социально-экономическом развитии Минской области и ключевых аспектах VI Всебелорусского народного собрания

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В единый  день информирования населения, который проходил 18 февраля, на встречу с коллективом представительства Белгосстраха по Пуховичскому району пришли заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Чернышева, главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии, делегат VI Всебелорусского народного собрания, главный санитарный врач района  Елена Пархимчик. Участники мероприятия говорили о социально-экономическом развитии Минской области и ключевых аспектах VI Всебелорусского народного собрания.

Наталья Анатольевна Чернышева подчеркнула, что в те достижения, которыми гордится Минская область, свой вклад внесли и пуховчане.  Каждый на своем рабочем месте. Несмотря на то, что 2020 год для всех был очень сложным,  есть успехи  в промышленности, сельском хозяйстве. Немало сделано в социальной сфере, по   благоустройству населенных пунктов.

В списке достижений района за 2020 год  — 115 тысяч  тонн зерна, которые намолотили наши аграрии, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Аквамарин» с бассейном в Марьиной Горке,  спортивная площадка в поселке Дружный, появившаяся на месте бывшего парка аттракционов, новые квартиры для многодетных семей, успехи наших медиков в лечении COVID-19 и многое другое.

Елена Геннадьевна Пархимчик поделилась своими личными впечатлениями о работе VI Всебелорусского народного собрания. Внимание она заострила на основных задачах и  приоритетных направлениях в развитии государства на ближайшую пятилетку: счастливая семья, сильные регионы,  интеллектуальная страна, государство-партнер.

Работники представительства Белгосстраха задали своим гостям ряд вопросов. Речь шла о повышении пенсионного возраста, качестве медицинского обслуживания в районе, которое в последнее время  улучшилось, о прививках против COVID-19.

Наталья   ВАСИЛЬЕВА.

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