О том, нужно ли брать разрешение на замену входной двери

Простой, казалось бы, вопрос: хочу заменить входную дверь в квартиру. Вариантов, какой она может быть, — сотни. Это и любой производитель (и отечественный, и заморский), и любой дизайн (простая гладенькая и с узорами), и любой цвет (сделают даже красной, если вы решили как-то выделиться), и любой замок (попроще и такой, как в сейфе). К тому же, сегодня очень разнообразен ценовой аспект. В общем, выбрать дверь вообще не проблема.

Вероятнее всего не возникнет трудностей и с установкой. Многие продавцы сами предлагают эту услугу. Так что все вопросы можно легко решить за день, если вы не слишком требовательны или уже точно знаете, что вам нужно. Проблем не будет.

Но они могут начаться тогда, когда вы уже установили дверь, решив изменить направление ее открывания. Об этом недавно рассказала наша читательница.

«Мои соседи установили новые двери, которые стали открываться наружу и поэтому загораживают мою дверь, — была полна возмущением женщина. — Теперь, если дверь соседа открыта, я, открыв свою, вижу его дверь и не могу выйти, пока он не закроет ее. Если бы моя также открывалась наружу, то мы все время ударялись бы дверями, одновременно их открывая. Но это еще полбеды. На днях я выходила на площадку как раз в тот момент, когда сосед открыл дверь. Он сделал это достаточно резко, я не успела отойти и получила удар в плечо. Поверьте, тяжелой металлической дверью… — очень больно… Мы поссорились из-за произошедшего. И хотя он пообещал с такой силой больше не распахивать дверь, я хочу потребовать, чтобы сосед ее переделал. И дело даже не в ударе, а в том, что, мне кажется, он установил дверь с нарушением, потому что она полностью перекрывает мне выход. А вдруг случится экстренная ситуация?..»

Женщина не захотела назвать фамилию и адрес из опасений, что сосед будет на нее злиться. Тем более, пока не уверена, можно ли его обвинить в неправильности сделанного.

Если честно, я сразу не нашла, что сказать человеку так, чтобы ответ был компетентным. И после этого разговора стала изучать вопрос. В первую очередь присмотрелась к дверям в подъездах. На самом деле замененных дверей очень много. И, должна сказать, почти на сто процентов они установлены с изменением направления открывания. Собственно, когда я меняла свою дверь, я поступила также. И даже не потому, что я так решила. Просто продавцы по умолчанию делали такие двери. Я не нашла других предложений и решила, что их теперь и не бывает.

По факту наши двери с соседями в открытом виде также немного мешают друг другу, хотя в нашем случае речь о полном перекрывании проема не идет, потому что площадка достаточно большая. А вот в домах старой постройки именно так и получается, как описала звонившая в редакцию женщина.

Разбираться с тем, что можно предъявить соседу в ее ситуации, я начала со звонка в РОЧС. Там мне пояснили, что Правила пожарной безопасности (ППБ) для жилых домов не содержат каких-либо ограничений в части изменения направления открывания дверей.

Но согласно пункту 50 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, для обеспечения безопасной эвакуации не допускается: загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту, а также изменять (!) направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений.

Так что, меняя двери, установленные по проекту при строительстве, нужно понимать: недопустимо, чтобы они при открывании блокировали выход хозяевам соседней квартиры.

Что касается проектных решений выбора направления открывания двери, то, как пояснили в отделе архитектуры и строительства райисполкома, дома проектируются в основном с однотипным открыванием дверей. Как правило, вовнутрь. Правда, изучив на сайтах застройщиков проекты квартир, я увидела и варианты с открыванием в разные стороны. Но радиусы открывания дверей в целях безопасности не пересекаются.

В отделе архитектуры и строительства также пояснили, что, если все же захотелось иначе установить двери, то нужно согласование с работниками коммунального предприятия, обслуживающего дом.

В УП «Жилтеплосервис» КХ я узнала, что замена межкомнатных дверей (в том числе изменение направления открывания) в пределах существующего проема относится к такому виду перепланировки, при котором не нужны ни проект, ни разрешение администрации.

А что касается входных дверей, то при перепланировке и переустройстве нужно получить согласование. Оно будет основываться, безусловно,

на требованиях противопожарной безопасности.

Правда, изучая вопрос, я не нашла никого, кто бы обращался за таким разрешением. Но мне сказали, что ранее некоторые сознательные граждане интересовались таким разрешением. И коммунальники с сотрудниками РОЧС на месте принимали решение о возможности установки двери с изменением направления ее открывания. Брали в случае необходимости даже согласие соседей.

Но, я бы сказала, ситуация тут «на тоненького»: сосед сегодня согласен, а завтра он передумал или появился другой, несогласный. Все же хотелось бы опереться на букву закона. Однако, как оказалось, буква там не одна. Более того, на одном из правовых порталов я прочитала судебную историю, которая длилась не один месяц и проходила в судах разных инстанций. Адвокаты стороны истца оперировали одними документами, адвокаты ответчика — другими. И найти правильное решение оказалось непросто. Последний суд все же встал на сторону истца, недовольного, как сосед установил новую дверь. Поэтому соседу нужно было вернуть ее в исходное, проектное, положение.

Таким образом, для себя я поняла, что в данном вопросе главное не выбрать производителя, цвет и цену. Главное — вопросы безопасности. И их нужно обязательно учесть.

Елена ИВАНОВА.