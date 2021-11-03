О требованиях безопасности при эксплуатации оборудования

Минским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства туда и социальной защиты Республики Беларусь по результатам анализа причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями установлено, что одной из основных причин травмирования работающих является нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента.

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране» работодатель обязан обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведении технологических процессов и применении в производстве материалов, химических веществ.

Требования, предъявляемые к эксплуатируемому организацией оборудованию и безопасной эксплуатации оборудования регламентируются Правилами по охране труда, утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53 (далее – Правила по охране труда), согласно которым оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей, составлеными на русском или белорусском языке (п. 113).

Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем:

использования его по назначению;

эксплуатации оборудования работающими, имеющими соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами;

внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, конструкций оградительных, предохранительных, блокировочных, ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления;

вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования (п. 114).

Согласно п. 115 Правил по охране труда, части оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета

или обозначены знаками безопасности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения.

В п. 117 Правил по охране труда указано, что конструкция защитных ограждений оборудования должна предусматривать исключение их самопроизвольного перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего. Откидные, съемные, раздвижные элементы неподвижных защитных ограждений должны оборудоваться ручками и скобами, а также устройствами для фиксации их в открытом положении при открывании вверх или в закрытом положении при открывании вниз или в сторону.

Справочно: в соответствии со ст. 10.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение должностным или иным уполномоченным лицом работодателя или индивидуальным предпринимателем требований по охране труда влечет наложение штрафа в размере от пяти до сорока базовых величин (от 145 до 1 160 белорусских рублей).

Отдел надзора за соблюдением законодательства об охране труда Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.