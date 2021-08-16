О видах документов и сведений, используемых при заполнении декларации на товары

29 августа 2021 г. вступает в силу решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 июля 2021 г. № 90 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378».

Указанным решением, в том числе, предусматривается исключение из классификатора видов документов и сведений позиции с кодом 01191 и дополнение данного классификатора соответствующими позициями с кодами:

01401 Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

01402 Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

01403 Сертификат соответствия, оформленный по единой форме, на продукцию (товары), включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме

01404 Декларация о соответствии, оформленная по единой форме, на продукцию (товары), включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме

01405 Одобрение типа транспортного средства

01406 Одобрение типа шасси

01407 Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства

01408 Документ об оценке соответствия, предусмотренный законодательством государства — члена Евразийского экономического союза, на территории которого продукция (товар) помещается под таможенные процедуры

01409 Паспорт нефти (паспорт качества нефти)

01410 Договор с аккредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной лабораторией (центром)) или письмо такого аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории (центра)), подтверждающие необходимое для целей исследований и испытаний количество (вес и объем) ввозимой в качестве проб и образцов продукции (товаров)

01411 Свидетельство о государственной регистрации продукции, подтверждающее соответствие продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)

01412 Свидетельство о классификации маломерного судна

01413 Свидетельство о регистрации минерального удобрения

01414 Свидетельство об уведомительной государственной регистрации химической продукции

01415 Разрешение на использование химической продукции;

Таким образом, при заполнении графы 44 декларации на товары и указании в данной графе сведений о документах об оценке соответствия просим избирать соответствующие позиции кодов документов.

Вместе с тем обращаем внимание, что данный перечень документов не является исчерпывающим и к документам, подтверждающим соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка относится позиция с кодом:

01999 Иные документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.

Главный инспектор отдела идеологической работы

Артем Александрович Скробот