VI Всебелорусское народное собрание Общество 

О Всебелорусском народном собрании… И не только — колонка редактора

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VI  Всебелорусское  народное  собрание  пройдет       11-12  февраля. Как  только  подготовка  к  этому  важному  форуму  вошла в активную фазу,  разгорелись  нешуточные  страсти.

Представитель  оппозиции   Павел Латушко в одном из мессенджеров  написал, что с 18 января в санкционные списки начнут добавлять делегатов Всебелорусского народного собрания. Этот форум в своем обращении Павел Павлович называет незаконным. И пишет:  «Все делегаты ВНС, которые не заявят об отказе участвовать в нем, будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки… Список будет обновляться  каждые 10  дней —  вплоть  до  10 февраля 2021 года. Попадание в список ЕКРП будет также означать, что все фамилии и открытые данные делегатов станут достоянием общественности. И каждый белорус сможет узнать «героев» в лицо».

Это, согласитесь, угроза. Понятно, что идет информационная война, в которой   применяется  и  такое  «оружие».   Однако давайте разбираться.

Во-первых, с тем, что такое  Всебелорусское народное собрание. Во многих странах государство стремится выстроить свое общение с народом, привлечь представителей общественности к решению различных вопросов. И формы для этого существуют разные.  Всебелорусское  народное собрание — одна из исторически устоявшихся в нашей стране форм.  Первый такой форум состоялся  в  1996 году. В году нынешнем он созывается в шестой раз. На законных основаниях: перечитайте Закон Республики  Беларусь «О республиканских и местных собраниях». И для начала его статью 10, в которой говорится, что республиканское собрание созывается по мере  необходимости Президентом Республики  Беларусь  для  обсуждения  важных  вопросов государственной и общественной жизни республиканского значения и проектов соответствующих решений. И нормы представительства,  порядок избрания участников республиканского собрания,  состав  организационного   комитета по его подготовке и проведению  также  определяются  Президентом Республики Беларусь.

Все так и происходит. И не совсем понятно, почему тогда шестое собрание оппозиция сразу определила как незаконное?  Порядок его созыва такой же, как и предыдущих форумов.  Если он не устраивает, то незаконными можно объявить и все собрания, начиная с первого.  И в санкционные списки, следуя логике оппозиции,  внести делегатов всех  состоявшихся  форумов.

И вот тут может произойти казус. В рядах оппозиции есть люди, которые были делегатами предыдущих  форумов.  И  один из них  — Павел  Павлович  Латушко.  Сведения из сети  Интернет («2010. Избраны  делегаты  IV  Всебелорусского собрания».  base.krcls.by).  Судя по сохранившейся в глобальной сети информации, министр   культуры   Республики   Беларусь Павел Латушко был в числе делегатов IV Всебелорусского  народного собрания,  избранных от  Кобринского района.  Получается, что у него десять лет назад была возможность подняться на трибуну и заявить, что форум — незаконный. Но этого не случилось.

И еще один штрих. Год  2010-й  также был непростым в нашей истории. Буквально через несколько недель после  форума прошли выборы  Президента Республики Беларусь, после которых развернулись довольно жесткие события. И в то время Павел Павлович оставался на посту министра культуры вплоть до 2012 года.  Получается, что на тот момент  ничего не смущало.

И по поводу избранных депутатов…  Людям, которые будут представлять Пуховичский район на VI Всебелорусском народном собрании, жители региона уже высказали свое доверие. В  числе делегатов —  депутаты местных Советов депутатов различного уровня, представители  общественных  организаций. И они действительно из тех, о ком судят не по словам, а по делам. И язвить по поводу «героев» здесь совсем неуместно. Как неуместно обвинять людей в том, чего они еще не сделали, и, тем более,  заранее наказывать.  Полная  повестка  дня  VI  Всебелорусского  народного собрания еще только формируется. А кто-то уже решил, что в ней будет что-то неподобающее.  И делегаты в этом новом для  себя статусе еще ничего не успели сделать, а в их адрес уже посыпались обвинения и угрозы. Несуразица какая-то. Думаю, есть над  чем  поразмышлять.

Наталья   ПАРХОМЧИК.

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