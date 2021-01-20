О Всебелорусском народном собрании… И не только — колонка редактора

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Как только подготовка к этому важному форуму вошла в активную фазу, разгорелись нешуточные страсти.

Представитель оппозиции Павел Латушко в одном из мессенджеров написал, что с 18 января в санкционные списки начнут добавлять делегатов Всебелорусского народного собрания. Этот форум в своем обращении Павел Павлович называет незаконным. И пишет: «Все делегаты ВНС, которые не заявят об отказе участвовать в нем, будут публично добавлены в Единую книгу регистрации преступлений и включены в санкционные списки… Список будет обновляться каждые 10 дней — вплоть до 10 февраля 2021 года. Попадание в список ЕКРП будет также означать, что все фамилии и открытые данные делегатов станут достоянием общественности. И каждый белорус сможет узнать «героев» в лицо».

Это, согласитесь, угроза. Понятно, что идет информационная война, в которой применяется и такое «оружие». Однако давайте разбираться.

Во-первых, с тем, что такое Всебелорусское народное собрание. Во многих странах государство стремится выстроить свое общение с народом, привлечь представителей общественности к решению различных вопросов. И формы для этого существуют разные. Всебелорусское народное собрание — одна из исторически устоявшихся в нашей стране форм. Первый такой форум состоялся в 1996 году. В году нынешнем он созывается в шестой раз. На законных основаниях: перечитайте Закон Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях». И для начала его статью 10, в которой говорится, что республиканское собрание созывается по мере необходимости Президентом Республики Беларусь для обсуждения важных вопросов государственной и общественной жизни республиканского значения и проектов соответствующих решений. И нормы представительства, порядок избрания участников республиканского собрания, состав организационного комитета по его подготовке и проведению также определяются Президентом Республики Беларусь.

Все так и происходит. И не совсем понятно, почему тогда шестое собрание оппозиция сразу определила как незаконное? Порядок его созыва такой же, как и предыдущих форумов. Если он не устраивает, то незаконными можно объявить и все собрания, начиная с первого. И в санкционные списки, следуя логике оппозиции, внести делегатов всех состоявшихся форумов.

И вот тут может произойти казус. В рядах оппозиции есть люди, которые были делегатами предыдущих форумов. И один из них — Павел Павлович Латушко. Сведения из сети Интернет («2010. Избраны делегаты IV Всебелорусского собрания». base.krcls.by). Судя по сохранившейся в глобальной сети информации, министр культуры Республики Беларусь Павел Латушко был в числе делегатов IV Всебелорусского народного собрания, избранных от Кобринского района. Получается, что у него десять лет назад была возможность подняться на трибуну и заявить, что форум — незаконный. Но этого не случилось.

И еще один штрих. Год 2010-й также был непростым в нашей истории. Буквально через несколько недель после форума прошли выборы Президента Республики Беларусь, после которых развернулись довольно жесткие события. И в то время Павел Павлович оставался на посту министра культуры вплоть до 2012 года. Получается, что на тот момент ничего не смущало.

И по поводу избранных депутатов… Людям, которые будут представлять Пуховичский район на VI Всебелорусском народном собрании, жители региона уже высказали свое доверие. В числе делегатов — депутаты местных Советов депутатов различного уровня, представители общественных организаций. И они действительно из тех, о ком судят не по словам, а по делам. И язвить по поводу «героев» здесь совсем неуместно. Как неуместно обвинять людей в том, чего они еще не сделали, и, тем более, заранее наказывать. Полная повестка дня VI Всебелорусского народного собрания еще только формируется. А кто-то уже решил, что в ней будет что-то неподобающее. И делегаты в этом новом для себя статусе еще ничего не успели сделать, а в их адрес уже посыпались обвинения и угрозы. Несуразица какая-то. Думаю, есть над чем поразмышлять.

Наталья ПАРХОМЧИК.