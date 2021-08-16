О вывозных таможенных пошлинах в отношении лесоматериалов и продукции деревообработки

С 18 августа 2021 г. вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 5 августа 2021 г. № 305 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин» (далее – Указ № 305).

Указом предусмотрено установление вывозных таможенных пошлин в отношении лесоматериалов и продукции деревообработки, вывозимых с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ставки вывозных таможенных пошлин, установленные Указом № 305, установлены по 31 декабря 2021 г. Начиная с 2022 года полномочия на установление ставок вывозных таможенных пошлин в отношении лесоматериалов и продукции деревообработки делегированы Совету Министров Республики Беларусь.

Перечень лесоматериалов, в отношении которых подлежали уплате вывозные таможенные пошлины в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2010 г. № 522 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы», значительно расширен, а также дополнен продукцией деревообработки.

Ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, установленные Указом № 305, не применяются при их вывозе в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Молдова, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан, Туркменистан, Украину.

В зависимости от классификации вывозимых лесоматериалов и продукции деревообработки в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза установлены адвалорные либо комбинированные ставки вывозной таможенной пошлины.

Вывозная таможенная пошлина, установленная Указом № 305, подлежит зачислению на раздел и подраздел классификации доходов бюджета «02309».

Главный инспектор отдела идеологической работы

Артем Александрович Скробот