О храме знаний, зарплатах бюджетников, «потере» суверенитета и «планах» отрезать Прибалтику. Главное из заявлений Лукашенко на 1 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День знаний 1 сентября приехал в Бобруйск, где принял участие в торжественной церемонии открытия здания новой школы, сообщает БелТА.

Новая школа открыла свои двери в новом микрорайоне города, а потому недостатка в учениках не будет испытывать на многие годы вперед. Более того, имеет все шансы стать самой большой школой города. Под стать и оснащение учебного заведения — витаминный бар, бассейн, тир, лыжная база, разнообразные мастерские, зал хореографии и ритмики, артистическая, костюмерная, лингафонные кабинеты, кинопроекционная и многое другое. Есть даже помещение психологической разгрузки педагогов.

Кроме того, оборудованы спортивный, гимнастический и тренажерный залы. На территории школы — стадион, волейбольные и баскетбольные площадки, а также площадки для гимнастики, спортивных игр, метания ядра, мини-футбола.

Иными словами, есть все и даже больше, чтобы занять детей не только в непосредственно учебное время, но и в плане досуга.

Мероприятие должно было начаться в 10 утра, и Александр Лукашенко не заставил себя ждать. На минуту праздничную музыку из динамика приглушил шум винта президентского вертолета, который совершил посадку прямо напротив школы, где не так давно заложили Парк семейных деревьев. Но пилот был точен и аккуратен — ни один саженец не пострадал.

Здесь же, у трапа вертолета, краткий доклад Президенту — губернатор Леонид Заяц рапортует о видах на урожай. Уборка колосовых зерновых завершена. «Наша главная сейчас задача — подготовиться к уборке кукурузы. Чтобы избежать дефицита зерна в этом году и не закупать на стороне. Не проблема закупить, но для этого же деньги нужны», — поставил задачу Александр Лукашенко.

Он интересовался и другими аспектами в развитии сельского хозяйства региона. В том числе речь шла о севе озимых, обеспеченности минеральными удобрениями, топливом. В отношении последнего вопроса глава государства дал поручения при необходимости продумать дополнительные меры на уровне правительства: «Надо собраться в правительстве и подумать с банками, как их (сельхозорганизации Могилевской области. — Прим. БЕЛТА) прокредитовать на какой-то промежуток времени. Но деньги должны искать у себя», — предупредил белорусский лидер.

«Дорога ложка к обеду» — о большом подарке стране и городу

Новая школа, подчеркнул Александр Лукашенко, это большой подарок и стране, и городу: «Мы ведь планировали открыть эту школу еще только в декабре. Но и строители, и местные власти очень старались завершить работы именно к 1 сентября. Потому что, как говорят в народе, дорога ложка к обеду. И вам, конечно, тоже было важно начать новый учебный год в новом здании. Ведь все начинается здесь, в школе. Вся наша сознательная жизнь. И жизнь города тоже. Он живет, развивается, когда прежде всего созданы условия для рождения, воспитания и развития детей».

Глава государства отметил, что совершенствование инфраструктуры — от родильных домов, поликлиник и учреждений образования до детских площадок и спортивных стадионов — это главное, на что направлены государственные программы по развитию малых и средних городов.

Такие объекты, как новая современная школа в Бобруйске, несомненно, нужны и важны, но излишне, отмечает Президент, такие в прямом смысле слова дворцы тоже строить не стоит. Особенно в Минске, да и в других городах сейчас порой отмечается недобор в школах, расположенных в старых микрорайонах. Поэтому Александр Лукашенко поручает подходить к вопросу взвешенно: «Смотрите, чтобы у нас были заполнены школы. Лучше все-таки подвозить детей. Школы должны быть заполнены».

«Надо думать, прежде чем строить. Если надо, значит, надо. Но если у нас мест достаточно (связь у нас хорошая, автобусы работают), надо обходиться теми местами, которые есть. Это касается и здравоохранения. Надо поворачивать эти деньги на заработную плату учителям и врачам. Это важно», — сказал белорусский лидер еще по пути от вертолета на праздничную линейку.

Эту тему он продолжил и на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний и открытию нового учреждения образования. «Мы построили столько, сколько надо. Главное сейчас заполнить их. Если где-то останутся единицы, где детишки еще занимаются в две смены, там мы обязательно в этой пятилетке решим эту проблему», — заявил глава государства.

В школу, как в храм

В праздничный день Александр Лукашенко не мог не дать напутствие ученикам: «Приходите в школу, как в храм, и пройдите этот путь достойно. Потому что это ваш фундамент на всю жизнь. Будете учиться нормально, получите знания — значит, будете конкурентны в этой жизни, сможете получить нормальное рабочее место, а значит, и нормальную зарплату. Если вы просто пройдете по школе налегке, в будущем ни на власть, ни на родителей не обижайтесь. Вы пришли сюда учиться. Особенно это касается выпускников».

Президент пожелал педагогам найти свой уникальный стиль в организации учебного и воспитательного процесса, создать проекты, которые вовлекут в школьную жизнь родителей. «Ведь в каком-то смысле они тоже идут к вам учиться вместе со своим ребенком, — заметил он. — Сделайте так, чтобы организованный здесь для родителей, детей и педагогов досуг стал традицией, которая, я надеюсь, будет создавать моду на здоровый образ жизни. Сегодня это очень актуально».

Глава государства подчеркнул, что детям надо привить любовь к спорту, научить смолоду беречь свое здоровье. «Ведь оно — гарант их безопасного и счастливого будущего», — обратил он внимание.

Президент пожелал ученикам, педагогам и родителям успешного, интересного и запоминающегося учебного года. «Малышам, которым только предстоит открыть для себя мир школьной науки, желаю найти настоящего друга. Ищите этого друга в своем учителе. Это будет ваш самый надежный и преданный друг. Старшеклассникам и выпускникам — понимания важности знаний, полученных в школе, для достижения целей, к которым они стремятся. Терпения, сил, творческого вдохновения вашим педагогам. Только тот, кто умеет терпеть и преодолевать трудности, сможет добиться успехов в этой жизни. В этом бешеном мире, абсолютно непонятном на сегодня, куда он движется. Нам будет очень непросто в этом мире. И нам надо сберечь все, что мы сегодня имеем», — подытожил белорусский лидер.

О вредных гаджетах, волейболе, самбо и службе в армии

Перерезав красную ленточку, Александр Лукашенко осмотрел школу, ознакомился с организацией учебного процесса и материальной базой.

Первым делом он зашел в библиотеку. Спросил, уверены ли там, что у современных школьников это место будет пользоваться популярностью, ведь ребята все чаще книге предпочитают разного рода гаджеты. В библиотеке заверили, что с этим проблем быть не должно.

Александр Лукашенко убежден, что компьютеры и гаджеты могут навредить зрению детей. Кроме того, ребята к ним привыкают и становятся психологически от них зависимыми.

«Берегите своих детей и старайтесь их отвлечь на спорт, еще что-то», — дал совет белорусский лидер.

Побывал Президент и на уроке у первоклашек на тему «В единстве белорусского народа — основа независимой страны». Александр Лукашенко тепло пообщался с детьми, помог достроить из конструктора «Сердце Беларуси». Поговорили и о том, что такое Родина.

Далее Александр Лукашенко зашел в спортивный зал, где занималась волейбольная команда девушек. «Мы вас ждем в национальной команде», — пожелал спортсменкам Президент и подписал им мяч.

Глава государства признался, что и сам порой играет в волейбол. Неплохие успехи в этом виде спорта у сына Николая.

Ознакомился Президент с работой гимнастического зала, где как раз проходили занятия по борьбе. Здесь Александр Лукашенко вспомнил, как в свое время начинал заниматься самбо.

Далее на маршруте — современный школьный медпункт. Его работникам Александр Лукашенко пожелал прежде всего здоровья.

Перед тем как зайти в гости на урок к десятиклассникам, где проходил совместный урок с руководителем городского центра допризывной подготовки, глава государства задержался в одном из школьных коридоров возле надписи «Нiякае багацце людзей не бывае даражэйшым за родную мову». Это слова Якуба Коласа. Так в школе в том числе популяризируют белорусский язык.

Ученики задали Президенту несколько вопросов. Например, как он относится к контрактной службе в армии. «Положительно отношусь. Контрактная служба у нас есть. Там, где надо, мы ее внедряем. Где нужны срочники — там срочники», — ответил глава государства.

Вместе с тем сегодня нет такой проблемы, чтобы обязательно срочную службу заместить контрактной, добавил Александр Лукашенко.

Обсудили и роль военруков в школах. На них в том числе задачи по обеспечению безопасности и воспитанию в этом духе учеников, подчеркнул глава государства. Они также ответственны за военно-патриотическое воспитание, но главный в этом вопросе все-таки директор школы. Впрочем, как и семьи учеников, весь педколлектив, ведь воспитание патриотов — задача общая и требует системного подхода. К этой теме Александр Лукашенко еще вернется позже во время общения с журналистами.

Попрощавшись с этими ребятами, через пару минут глава государства уже в другом классе — трудового обучения. Здесь девушек обучают швейному делу. Президент видит в этом только плюсы — если не пригодится в качестве будущей профессии, то точно понадобится в жизни для себя. «Это для девочек очень важно», — подчеркнул он.

В столовой Александру Лукашенко наглядно продемонстрировали меню для школьников. Выбор большой — от запеканок до котлет, тушеных овощей и жареного картофеля.

Не обошлось и без подарка от Президента — сертификат на мультиборд и 3D-принтер. В завершение Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей школы.

Сам глава государства также не остался без подарка. Возможно, в музее Дворца Независимости теперь поселится символ города Бобруйска — бобр, но только сделанный из соломы.

О союзных программах с Россией и суверенитете

Отвечая на один из вопросов представителей СМИ, Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Тема эта не нова. Президент Беларуси с самого начала своего президентства выступает за тесные союзнические отношения с восточной соседкой, и после относительного затишья несколько лет назад эта работа активизировалась.

«Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу — сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений, — отметил Александр Лукашенко. — Тогда, реагируя на требования народов, мы с Президентом России приняли решение сделать какие-то шаги».

Глава государства напомнил, что после этого в правительствах было выработано более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы, их осталось 28. «Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет», — пояснил белорусский лидер.

Подписать их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете. Его заседание хотят провести в октябре-ноябре. «Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров. — Прим. БЕЛТА), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», — рассказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что Беларусь и Россия живут в общем экономическом пространстве. Но, например, есть проблемы с прослеживаемостью товаров (этот вопрос, кстати, обсуждался на недавней встрече Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета). «Мы должны видеть, куда он пришел, какие пошлины, налоги уплачиваются. Прозрачность должна быть, — обратил внимание глава государства. — Мы договорились о полной цифровизации этого процесса. Это одна из программ».

Более тесному экономическому взаимодействию будет способствовать и углубление сотрудничества в налоговой сфере. «Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая — у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу», — привел еще один пример Александр Лукашенко.

Президент заявил, что эти союзные программы очень выгодны для Беларуси и России во всех отношениях. «Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России», — обратил он внимание.

При этом, уверен Александр Лукашенко, не теряя суверенитета, Беларусь и Россия могут выстроить теснейшие отношения: «Никакой речи о потере суверенитета нет. Мы видим недостатки в Советском Союзе, в Евросоюзе. То есть, выстраивая наши отношения в союзе, мы можем этого избежать. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах». Пример тому — военное и военно-техническое сотрудничество, фактически, единая армия.

Тема учений — исключительно оборона, а Прибалтика никому не нужна

Естественным продолжением темы стал вопрос о предстоящих масштабных белорусско-российских учениях «Запад-2021», к которым в том числе на Западе приковано серьезное внимание.

«Я пережил много таких учений. Поэтому знаю изнутри все это. Мы проводим учения для того, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные Силы на случай, если не дай бог. А тревожных моментов достаточно», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в прошлом году пришлось фактически половину армии приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи. «Значит, оснований более чем достаточно, — заметил глава государства. — У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией. Вооруженные силы двух стран очень похожи, но слаживание должно быть. Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе».

В ходе учения на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск. «На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах — до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы — России и Беларуси. У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия — ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим», — рассказал Президент.

Но направленность и тема учений — исключительно оборона, подчеркнул Александр Лукашенко: «Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю».

«Поэтому нам чужое не надо. Но мы учимся защищать свое. Мы проведем слаживание наших вооруженных сил, определимся, где у нас слабые места и дооснастим их. Хотя сейчас более-менее нормально», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что на днях подписал распоряжение, и в ближайшее время в Беларуси ожидают поставку большого количества российских вооружений и техники: «Они поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже купим у них C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил».

«Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях («Запад-2021″. — Прим. БЕЛТА), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», — добавил Президент.

О фиаско американцев, которое превратилось в позорное бегство

Не обошли стороной журналисты и горячую нынче тему Афганистана. «Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство», — охарактеризовал ситуацию глава государства.

По его словам, изначально по-другому и быть не могло: «Еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени. Никогда этого в истории не было».

В то же время Президент отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую. «Этот хаос, который показывают в аэропорту (Кабула. — Прим. БЕЛТА), — это конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну. $85 млрд (мне вчера Рахмон назвал эту цифру) американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили, — рассказал Александр Лукашенко. — Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение — зачем оставили?»

По мнению главы государства, американцам следовало бы перебросить свои силы в соседние страны — те же Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан — и, оставив им свою технику, спокойно покинуть регион. Тем более этим странам не хватает современного вооружения. «Никто бы не отказался принять американские войска с техникой, — считает Президент. — И было бы нормально. Но они же так не сделали. Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. Но они этот план не приняли. Почему оставили оружие, боеприпасы, склады и прочее?»

Александр Лукашенко убежден, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китае, Синьцзян-Уйгурский автономный район которого граничит с этой страной.

«Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное», — отметил глава государства.

В целом Президент уверен, что надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и работать на спокойствие в этой стране, думать о том, как сделать так, чтобы афганцам было хорошо. «Мы воевать там не будем: ни Россия, ни центральноазиатские республики, — сказал Александр Лукашенко. — Никто не хочет этой войны: погибнут люди. Да и афганцы уже навоевались. Но люди там разные. И к власти пришли эти разные люди, поэтому надо время, пока все успокоится, устаканится. А нам надо работать на спокойствие».

Такой же политики, например, придерживается и КНР, в том числе с прагматичной точки зрения: Китай граничит с Афганистаном, а в этой стране есть большое количество полезных ресурсов. «И они будут туда инвестировать огромные деньги, чтобы создавать рабочие места и чтобы там было тихо и спокойно», — пояснил Александр Лукашенко.

Белорусскую же политику по отношению к Афганистану Президент считает мудрой. «Мы «Талибан» не запрещали, не лезли в это. Старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не накатывали. Мы проводили взвешенную политику», — отметил он.

Почему Президент Беларуси недолюбливает свой день рождения

Александр Лукашенко поделился своим отношением к празднованию дня рождения, который как раз приходится на конец августа. Президент отметил, что тема не запретная, но особого смысла отмечать этот день он не видит и не приветствует каких-то специальных празднований по этому поводу. «Ну что такое день рождения? Я с молодости, когда все радовались (ах, день рождения!), всегда считал, что это еще один шаг к Господу Богу», — сказал он.

«Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят — выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться», — отметил Президент.

https://www.youtube.com/watch?v=OQprTj7G6b0