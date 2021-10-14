О запрете рыбной ловли на сига и ряпушку 

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает что, с 1 ноября по 15 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов сига чудского, а с 15 ноября по 20 декабря ряпушки европейской в связи с нерестом.

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см. Численность ряпушки невелика и подвержена значительным колебаниям, что связано с коротким жизненным циклом и уязвимостью икры в процессе инкубации и молоди при нагуле. С 1981 по 1993 годы, а также с 2004 по июнь 2014 года вид находился в Красной книге Республики Беларусь и был запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода.

Сиг — появился в наших озерах с 1925 года. С 1948 года в водоемы республики выпущено более 48,8 млн. личинок и 3,9 млн. сеголетков сига. Последние годы популяция сига и ряпушки продолжает снижаться. Принимается ряд мер по сохранению этих видов. Одна из них — ограничение сроков и мест лова сига и ряпушки в период их нереста.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что при незаконном вылове нерестующих видов рыб помимо штрафа придется возмещать ущерб, нанесенный рыбным богатствам. Каждый пойманный сиг и ряпушка независимо от размеров обойдется нарушителю в 9 базовых величин за одну особь, а это 243 рублей.

Кроме того, в настоящее время участились случаи добычи рыбы, рыболовами любителями, не достигшей промысловой меры.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что согласно п. 100 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства — при любительском рыболовстве разрешается вылов рыбы, не достигшей промысловой меры согласно приложению 3 к настоящим Правилам, по норме не более 20 процентов от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера.

Так, согласно вышеуказанного приложения, при любительском рыболовстве на сома обыкновенного установлена промысловая мера в 70 см., сига, щуку обыкновенную, амура белого, судака в 40 см., налима обыкновенного — 36 см, жереха — 34 см, голавля, язя – 25 см., чехони – 24 см., линя — 22 см, сазана (карпа) – 20 см.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит быть рациональными потребителями природных ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.