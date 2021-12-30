Четверг, 30 декабря 2021
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Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
Пуховчане высказывают свое мнение по поводу предстоящего референдума!
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«О зарплатах в конвертах» (ВИДЕО)
30.12.2021
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Redactor
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Боровик: проект Конституции отвечает запросу белорусского общества
«Белая русь» включилась в диалог по новому проекту Конституции РБ
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