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О значении Дня Независимости, новом коллаборационизме, терактах и покушении – о чем говорил Лукашенко накануне праздника

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Накануне Дня Независимости во Дворце Республики состоялось традиционное торжественное собрание. На нем выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства говорил не только о торжественных вещах, но и озвучил, как он выразился сам, «чудовищные и неуместные для праздничного дня факты», забывать которые нельзя.

По словам главы государства, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Telegram-ресурс «Отряды самообороны Беларуси», в нем числились 2,5 тыс. подписчиков.

«Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова», — рассказал Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. «Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, — пообещал глава государства. — Какая цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня — ее задержание. Покушение не удалось».

Президент назвал фамилии тех, кто был причастен к попытке подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.

Александр Лукашенко также рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник. К нему, по словам главы государства, была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить. Президент заверил, что в ближайшее время будет обнародован и этот эпизод.

«Что поражает: огромное количество (о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили) оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. «Всех остальных в плен брать не будем», — предупредил он.

«Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о «новом порядке» от таких же носителей «европейских ценностей». Во главе — те же западные элиты», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в сопредельных государствах да и в Беларуси выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу. «Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей. Наши истинные друзья в ближайших странах нас поймут. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась. Поэтому вынуждены озвучить неприятные для их памяти эпизоды», — сказал глава государства.

«Мы долго молчали. Стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников: таких как литовские «лесные братья», бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси. Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на Родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать», — сказал Александр Лукашенко.

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