ОАО «Племенной завод «Индустрия» — 100 лет. И это время для новых рекордов

ОАО “Племенной завод “Индустрия” занимает в районе второе место среди сельскохозяйственных организаций по площади пашни (5290 гектаров). Общая же площадь землепользования составляет 7530 гектаров. Предметом деятельности акционерного общества является разведение крупного рогатого скота, производство молока, выращивание и реализация зерновых и зернобобовых культур. С 2018 года коллектив сельхозорганизации возглавляет Виктор Коршунов.

— Виктор Владимирович, каким урожаем вас порадовал юбилейный год?

— Этот год для тружеников нашего хозяйства был напряженным и сложным. Но сегодня, подводя итоги работы коллектива, я с радостью хочу отметить, что мы достигли лучших результатов, чем в прошлом году.

Мы собрали 9 тысяч 544 тонны зерна. Для сравнения: в прошлом году 6 тысяч 500 тонн. Прибавка значительная. И такой результат не случайный. Этому способствовала напряженная работа всего коллектива. Во-первых, грамотно подобрали поля для зерновых, хорошо подготовили почву, внесли полный комплекс минеральных удобрений и не упустили сроки сева. Нам удалось вырастить хороший урожай, убрать его без потерь и качественно доработать. Средняя урожайность зерновых составила 37,4 центнера с гектара.

Во время жатвы наш комбайнер Сергей Лещинский намолотил 2106 тонн зерна. По тысяче тонн на счету у комбайнеров Петра Чепикова и Романа Коршунова, Андрея Королько и Андрея Блахина.

В этом году мы по лизингу приобрели новый комбайн КЗС-1218 и сразу запустили его в работу.

— В следующем году реально достичь лучших показателей?

— Предпосылки для этого есть. Я считаю, что мы неплохо потрудились на осеннем севе и посеяли озимые зерновые семенами элиты и первой репродукции. Впервые посеяли 100 гектаров озимого ячменя. Теплая благоприятная осень способствовала дружным всходам. На севе работала современная высокопроизводительная техника, поэтому все работы были выполнены качественно. Посеяли 1500 гектаров озимых зерновых и 400 гектаров озимого рапса.

Ставку делаем на озимые культуры, потому что они, как правило, дают более весомый урожай и менее подвержены неблагоприятным условиям весны.

— Животноводческий цех вашего хозяйства — один из самых больших в районе…

— Да, у нас насчитывается 3745 голов КРС, из которых 1336 голов — дойное стадо. В прошлом году мы произвели 3996 тонн молока сортом “экстра” и высшим сортом. Получили 484 тонны продукции выращивания КРС. Темп роста составил 120,1 процента. Такие результаты получены благодаря работе специалистов зоотехнической и ветеринарной службы, животноводов.

В текущем году построено два помещения для телят на МТФ “Блонь” и телятник на МТФ “Пуховичи”. Это значительно улучшит условия содержания телят и повысит среднесуточные привесы.

Крупный рогатый скот размещен на пяти фермах, где используется система беспривязного содержания скота. На МТФ “Блонь” и “Пуховичи” работают доильно-молочные блоки. Стараемся для животноводов создать хорошие условия работы. Ежегодно благоустраиваем территорию.

Все животноводы заинтересованы в увеличении производства продукции. От этого зависит их заработная плата. Так, операторы машинного доения стремятся, например, чтобы молоко на ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат” поступало сортом “экстра”. На МТФ “Блонь” ежедневно отправляют этим сортом 68 процентов надоенного молока.

Сейчас для животноводов актуальная задача — подготовка к зиме. Мы вступаем в зимовку с хорошим запасом качественных травянистых кормов. Рассчитываем, что это позволит нам и в дальнейшем наращивать показатели по производству молока и мяса.

— Месторасположение хозяйства рядом с Марьиной Горкой имеет свои плюсы и минусы. Как удается заинтересовать людей работать в хозяйстве?

— Сегодня в нашем коллективе 120 человек. Это очень трудолюбивые и ответственные люди. Наряду с опытными специалистами, механизаторами, водителями, животноводами, полеводами у нас трудится немало молодежи.

Я благодарен предыдущим руководителям хозяйства за то, что было построено много благоустроенного жилья. К слову, у нас на территории два агрогородка: Пуховичи и Блонь. В агрогородке Блонь в 2007-2008 годах на новой улице Криничной было построено по государственной программе возрождения села 37 домиков. В агрогородке Пуховичи на улице Новой выросло 20 домов в 2012 году. Это хороший аргумент, чтобы оставаться работать в хозяйстве.

У нас создана неплохая социальная инфраструктура. Работают детские сады, школы, Дома культуры, библиотеки, аптеки, узлы почтовой связи, амбулатория, ФАП, бани, магазины, тренажерный зал, кафе. Одним словом, есть все для нормальной жизни людей старшего возраста и молодежи. К тому же, имеется хорошее транспортное сообщение с райцентром.

— Юбилей коллектива — повод назвать лучших…

— Конечно, мне сегодня хотелось бы отметить наших ветеранов. Много лет работает у нас заведующая складом Елена Волкович, механизатор Геннадий Волкович, бухгалтер Алина Захарова, сторож Лариса Сачек, заведующая складом Раиса Толкач, учетчик фермы “Глушка” Тамара Малышева, учетчик МТФ “Ровчак” Елена Кисунько.

С особой благодарностью я называю наших лучших механизаторов: Виктора Савастюка, Дмитрия Листопадова, Дмитрия Бабинского, Сергея Лещинского, Вячеслава Шухова, Александра Назаренко, Владимира Чепикова, Игоря Линского, водителей Юрия Войнича и Василия Дроздова.

Хотелось бы сказать слова благодарности нашим животноводам Оксане Серченя, Валентине Шишко, Сергею Шишко, Петру Серокову, начальнику участка Ирине Линской, заведующим молочно-товарными фермами “Блонь”, “Пуховичи”, “Затитова Слобода” Ольге Цегла, Ирине Ажгирей, Любови Цыган. Все эти труженики вносят весомый вклад в экономику нашего хозяйства и каждый день продолжают писать его историю.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

Фото предоставлено ОАО «Племенной завод «Индустрия».

От всей души поздравляю работников, ветеранов нашего хозяйства с его замечательным 100-летним юбилеем! Низкий поклон за ваш неустанный ежедневный труд. Желаю успехов, богатых урожаев, высоких удоев, достатка в семьях. Пусть ваш нелегкий труд приносит радость, удовлетворение и материальный достаток.

Виктор КОРШУНОВ,

директор ОАО “Племенной завод “Индустрия”.