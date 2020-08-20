ОАО «Пуховичинефтепродукт»  после реконструкции открыло АЗС в Смиловичах

Сервис — один из немаловажных факторов, влияющих на впечатление о стране у тех, кому приходится передвигаться по ее территории. В перечне объектов первой необходимости для автомобилистов и нашей республики, и зарубежных гостей — автозаправочные станции. Удобство их расположения и максимум услуг, которые они могут предоставить, — это для многих автомобилистов имеет значение при выборе, где заправить автомобиль. Такую позицию принимают в расчет в ОАО «Пуховичинефтепродукт» при организации работы своих АЗС (всего их 9. На территории нашего района 7 и 2 — в Червенском).

В соответствии с последними требованиями времени — так можно охарактеризовать перемены, которые произошли после реконструкции на АЗС ОАО «Пуховичинефтепродукт», расположенной на трассе Минск-Могилев у городского поселка Смиловичи. В кратчайшие сроки — с марта по август — объект кардинально изменился.

— Именно у этой АЗС интересная история, — рассказал директор ОАО «Пуховичинефтепродукт» Юрий Лагунчик. — Ей дважды пришлось пережить реконструкции. Открылась автозаправочная станция в 1989 году. Она была маленькая, и здесь можно было только заправить автомобиль топливом. В 2001 году провели глобальную реконструкцию: на территории автозаправочной станции появился кафетерий. На тот момент это был новый формат для таких объектов. Сейчас очередное перерождение. На АЗС построен торговый зал площадью в 130 квадратных метров, разделенный на две зоны: в одной разместились полки с товаром, в другой — уютные столики, за которыми можно выпить кофе, передохнуть. Рассчитаться и за автомобильное топливо, и за любой товар можно у одной стойки. Все это удобно для тех, кто не особо спешит и может уделить некоторое время на покупки и отдых. Ну, а те, кто торопится, в торговый зал могут даже не заходить: расплатиться за топливо можно с помощью специального мобильного приложения.

За тем, что происходит у топливораздаточных колонок, операторы могут проследить с помощью мониторов: они видят каждую машину. Топливораздаточные колонки на АЗС установлены абсолютно новые. Они рассчитаны на все виды нефтепродуктов, которые использует наш автотранспорт. Мощность АЗС — 250 за-правок в сутки. Однако здесь могут обслужить до 500 автомобилей.

Помимо всего перечисленного выше, на АЗС можно также пропылесосить салон, подкачать шины. Есть здесь и бесплатный Wi-Fi.

Несмотря на то, что АЗС расположена на территории другого района, с уверенностью можно сказать, что найдется немало автомобилистов из нашего региона, которые воспользуются ее услугами.

Цель автозаправочной станции, подчеркнул Юрий Викентьевич, предоставить максимум услуг для клиента. На всех АЗС ОАО «Пуховичинефтепродукт» стараются следовать этому правилу, так как это влияет на имидж и предприятия, и региона, и государства. И это не просто громкие слова. Все, кто любит автопутешествия, подтвердят: свой рассказ о другой стране они чаще начинают с описания своих впечатлений от дорог и АЗС.

Наталья ПАРХОМЧИК.