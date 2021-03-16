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ОАО «Руденск»:  появилось новое оборудование, а в планах — дальнейшее  развитие

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Войдя в цех производства рефлекторов и автомобильных фар  открытого акционерного общества «Руденск», я сразу обратила внимание на то, что свободного места в нем стало значительно меньше:   появилось новое оборудование. 

— В начале года на  завод поступили  два термопластавтомата ЗАО «Атлант», — рассказал  Сергей Булыго,  ведущий инженер по эксплуатации и ремонту оборудования цеха производства рефлекторов и автомобильных фар  открытого акционерного общества «Руденск». —  В  январе и феврале вместе со специалистами    завода-изготовителя мы занимались их установкой и наладкой. На новом оборудовании будут изготавливаться рассеиватели,  корпусы фар и фонарей  для автомобилей, которые выпускают все наши предприятия-партнеры.

В производстве продукции в цеху задействовано около 20 единиц оборудования японского, корейского, китайского производства. Сейчас эту линейку дополнили белорусские термопластавтоматы.

За тем, чтобы все работало исправно, следят три инженера и два наладчика в тесном сотрудничестве с ведущим  инженером    Сергеем Булыго, который недавно, к слову, за свои трудовые  достижения  был занесен  на  районную  Доску почета.

Сергей Булыго.

Стоит напомнить, что  в настоящее время ОАО  «Руденск» — официальный поставщик ведущих автосборочных предприятий Беларуси и СНГ, таких как  ОАО «МТЗ»,  ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсельмаш», Группа «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ» и другие. В ассортименте предприятия в настоящее время более 200 наименований светотехнической продукции. А в планах — развитие. И новое оборудование, которое устанавливают на предприятии, об этом свидетельствует.

Наталья ПАРХОМЧИК.

 

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