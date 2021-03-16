ОАО «Руденск»:  появилось новое оборудование, а в планах — дальнейшее  развитие

Войдя в цех производства рефлекторов и автомобильных фар открытого акционерного общества «Руденск», я сразу обратила внимание на то, что свободного места в нем стало значительно меньше: появилось новое оборудование.

— В начале года на завод поступили два термопластавтомата ЗАО «Атлант», — рассказал Сергей Булыго, ведущий инженер по эксплуатации и ремонту оборудования цеха производства рефлекторов и автомобильных фар открытого акционерного общества «Руденск». — В январе и феврале вместе со специалистами завода-изготовителя мы занимались их установкой и наладкой. На новом оборудовании будут изготавливаться рассеиватели, корпусы фар и фонарей для автомобилей, которые выпускают все наши предприятия-партнеры.

В производстве продукции в цеху задействовано около 20 единиц оборудования японского, корейского, китайского производства. Сейчас эту линейку дополнили белорусские термопластавтоматы.

За тем, чтобы все работало исправно, следят три инженера и два наладчика в тесном сотрудничестве с ведущим инженером Сергеем Булыго, который недавно, к слову, за свои трудовые достижения был занесен на районную Доску почета.

Стоит напомнить, что в настоящее время ОАО «Руденск» — официальный поставщик ведущих автосборочных предприятий Беларуси и СНГ, таких как ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсельмаш», Группа «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ» и другие. В ассортименте предприятия в настоящее время более 200 наименований светотехнической продукции. А в планах — развитие. И новое оборудование, которое устанавливают на предприятии, об этом свидетельствует.

Наталья ПАРХОМЧИК.