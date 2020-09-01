ОАО «Завод горного воска» создало продукт для ОАО «Белшина»

В текущем году линейку продукции, выпускаемой ОАО «Завод горного воска», пополнила «Добавка технологичеcкая «Тайрол-10». Данный продукт применяется в производстве шин. Создание этого продукта стало совместным проектом для ОАО «Белшина» и ОАО «Завод горного воска». Предприятия вместе проделали путь от идеи до воплощения.

— Для производства основной продукции ОАО «Белшина» использует до 300 тонн специальной технологической добавки, которую закупает за рубежом, — рассказала главный технолог ОАО «Завод горного воска» Наталья Сенчук. — В нашей стране данная продукция не производилась, в связи в этим, в рамках импортозамещения, возникла идея о разработке отечественного продукта. Инициатором выступило ОАО «Белшина». В проекте, как своего давнего партнера, производитель шин пригласили принять участие ОАО «Завод горного воска», принимая во внимание технологические возможности предприятия, оснащенность цеха модельных составов, смазок и смазочно-охлаждающих жидко-стей.

Для проведения необходимых работ была создана рабочая группа. Со стороны ОАО «Белшина» ее возглавил главный химик — начальник ОТК Андрей Люштык, со стороны ОАО «Завод горного воска» — главный технолог Наталья Сенчук.

В качестве аналога технической добавки был взят продукт немецкой компании. В ходе совместной работы были составлены рецептуры, которые отработали в исследовательской лаборатории ОАО «Завод горного воска» под руководством начальника Надежды Кусойть. Исследование образцов проводили две лаборатории партнёров с применением новых методик, по результатам анализа которых был выбран оптимальный вариант рецептуры.

Следующим этапом работы стала отработка технологии ее производства: была выпущена опытная партия нового продукта на опытной установке в количества 60 килограммов и в последующем опытно-промышленная партия в количестве 2 тонны. Новый продукт получил положительное заключение по результатам испытаний в ОАО «Белшина». Разработаны технические условия на продукт «Добавка технологичеcкая «Тайрол-10».

Здесь следует напомнить, что в 2011-2016 годах на предприятии был реализован масштабный инвестиционный проект «Строительство производства высокоочищенного парафина, масел, смазок, СОЖ и модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса». Однако выделенная для производства нового продукта технологическая линия действующего производства требовала модернизации для осуществления выпуска данного продукта, при производстве которого требуются достаточно высокие температуры, что не типично для действующей продукции завода.

— До того, как началась работа над продуктом «Добавка технологичеcкая «Тайрол-10», мы уже поставляли в ОАО «Белшина» воск защитный, который производили на технологической линии нового цеха в мешках в грануле, тогда как ранее продукт выпускался в виде «чешуи», — рассказал начальник цеха модельных составов, смазок и СОЖ Александр Доскало. — Было принято решение новый продукт производить в таком же форме на данной технологической линии. Для осуществления производства под руководством Николай Свириденко провели дополнительную модернизацию оборудования, которая заняла около двух месяцев.

От разработки до постановки на производство продукта «Добавка технологичеcкая «Тайрол-10 потребовался год.

С декабря 2019 года ОАО «Завод горного воска» осуществляет поставку данного продукта в ОАО «Белшина».

Помимо этого, специалисты ОАО «Завод горного воска» прорабатывают рынок Украины: данным продуктам заинтересовался крупнейший в этой стране производитель шин — ООО «ПРЕМИОРИ». В настоящее время положительно завершились лабораторные испытания продукта и запрошен образец для расширенных испытаний. Есть все предпосылки к тому, что белорусский продукт в перспективе составит конкуренцию европейским аналогам.

Наталья ПАРХОМЧИК.