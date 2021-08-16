Об авансовых платежах

С 1 августа 2021 г. вступил в силу Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, принятый в г. Ереване 1 октября 2019 г. (далее – Протокол, Договор о ЕАЭС), предусматривающий следующие нововведения.

Протоколом установлена возможность в счет уплаты ввозных таможенных пошлин производить зачет авансовых платежей, вывозных таможенных пошлин, помимо предусмотренных ранее налогов и сборов, а также иных платежей (за исключением специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).

Аналогичная норма введена и в отношении специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Справочно. В счет уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин могут быть зачтены авансовые платежи, вывозные таможенные пошлины, налоги и сборы, а также иные платежи (за исключением ввозных таможенных пошлин).

Поскольку в рамках действующего законодательства ввозная таможенная пошлина должна была быть уплачена отдельной платежной инструкцией на раздел (подраздел) бюджетной классификации, предназначенный для ввозной таможенной пошлины, то плательщики таким же образом уплачивали и иные платежи, взимаемые таможенными органами при декларировании товаров (налог на добавленную стоимость, таможенные сборы за совершение операций, акцизы и т.д.) (далее – таможенные платежи).

Предусмотренные Протоколом изменения позволяют совершать один авансовый платеж и, в последующем, распределять необходимые суммы по любым видам таможенных платежей.

По мнению Государственного таможенного комитета,данное нововведение является несомненным плюсом для плательщиков таможенных платежей, поскольку:

1) Предусмотренные Протоколом изменения позволяют субъектам хозяйствования самостоятельно распоряжаться денежными средствами, внесенными в качестве авансовых платежей, в том числе оперативно изменять их фактическое использование в качестве таможенных платежей вне зависимости от предварительного предназначения денежных средств.

Справочно. Согласно «старому» порядку для того, чтобы использовать денежные средства, уплаченные в качестве ввозной таможенной пошлины, в счет уплаты иных платежей (например, налога на добавленную стоимость), необходимо было подать заявление на возврат таких денежных средств и после их возврата произвести новый платеж с указанием соответствующего назначения платежа (т.е. в рассматриваемом примере на назначение налога на добавленную стоимость). Следовательно, в случае изначальной уплаты денежных средств на назначение авансового платежа исключается необходимость подачи заявления на возврат и формирования новой платежной инструкции.

2) Предусмотренные Протоколом изменения позволят сократить число формируемых платежных инструкций при уплате таможенных платежей, что также позволит сократить временные затраты субъектов хозяйствования для выполнения вышеуказанных операций. При этом обязанность по распределению в соответствии с распоряжением плательщика авансовых платежей в конкретные виды таможенных платежей полностью возлагается на таможенные органы.

3) Уплата платежей посредством внесения авансовых платежей упрощает плательщику администрирование (учет и контроль) собственных денежных средств по причине отсутствия необходимости раздельного учета в зависимости от вида платежа.

Для целей реализации Протокола классификация доходов бюджета дополнена разделом и подразделом бюджетной классификации доходов 3135 для авансовых платежей.

При этом разделы, подразделы классификации доходов бюджета 2601 (Ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе) и 2701 (Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе) остаются актуальными (действующими).

В связи с изложенным, рекомендуем плательщикам таможенных платежей активно использовать возможность осуществления уплаты таможенных платежей посредством внесения авансовых платежей.