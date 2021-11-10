Об аварийных зданиях и сооружениях Пуховичского района

Со временем объект недвижимости теряет свой внешний вид и на здании начинают появляться трещины, различные деформации и повреждения. Изначально это не влияет на использование объекта по назначению. Но спустя определенный промежуток времени возникают скрытые и явные дефекты, которые могут привести к обрушениям или даже аварийному состоянию. Чтобы не допустить негативных последствий работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в составе комиссии приняли участие в обследовании зданий и сооружений, расположенных на территории Пуховичского района.

Бесхозные постройки, нежилые здания и заброшенные строения, доступ в которые не органичен, являются еще и источником повышенной пожарной опасности. Они становятся прибежищем людей без определенного места жительства, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и местами игры детей. При возгорании бесхозных построек возникает угроза перехода пожара на соседние эксплуатируемые гражданами здания, сооружения и территории.

В ходе проведения обследований были выявлены факты свободного доступа в отдельные строения, разрушение строительных конструкций, а также несвоевременная уборка прилегающей территории от сухой растительности.

По результатам проведенных мероприятий комиссией были составлены акты о техническом состоянии зданий и сооружений. Собственникам объектов были направлены рекомендации по устранению в кратчайшие сроки выявленных недостатков.

Пуховичский РОЧС.