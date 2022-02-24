Об использование беспилотных летательных аппаратов

О законодательстве в данной сфере рассказал журналистам газеты «Пуховичские новости» прокурор Пуховичского района Дмитрий Лугин.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в Республике Беларусь систематически допускаются нарушения порядка использования воздушного пространства с применением авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА). Основной причиной этому служит незнание либо игнорирование владельцами (пользователями) указанных летательных аппаратов требований законодательства по организации и выполнению полетов.

По информации Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций в воздушном пространстве в 2021 году зафиксировано 57 сообщений о полетах БПЛА и авиамоделей (2020 год — 35). В 7 случаях полеты указанными летательными аппаратами осуществлены с нарушением требований национального законодательства, владельцы (пользователи) которых привлечены к административной ответственности.

Отмечается использование беспилотников при совершении уголовно- наказуемых деяний.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.02.2016 №81 «Об использовании авиамоделей» под авиамоделью понимается летательный аппарат без человека на борту, управление полетом которого возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

Порядок использования авиамоделей установлен Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2016 №636 (далее — Правила).

Так, для обеспечения безопасности полетов воздушных судов использование авиамоделей осуществляется на высоте, не превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности.

Запрещается использование авиамоделей:

— в пределах зон, запрещенных для использования авиамоделей, без согласования с государственными органами (организациями), в интересах которых установлены такие зоны согласно перечню (ознакомиться с графическим перечнем можно на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство»;

— в случаях, определяемых

Службой безопасности Президента

Республики Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной охране»;

-на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности;

— общей массой более 0,5 килограмма без соответствующей маркировки авиамодели (маркировка авиамодели — нанесение символов, букв, цифр посредством гравировки или с применением средств, стойких к атмосферным воздействиям, осуществляется ее владельцем).

Использование авиамоделей в воздушном пространстве Республики Беларусь осуществляется без разрешений органов Единой системы организации воздушного движения (Единая система формируется из соответствующих военных и гражданских органов). Они не подлежат государственной регистрации.

При использовании авиамодели пользователь обязан:

— выполнять требования, предусмотренные вышеуказанными Правилами;

— соблюдать правила ее эксплуатации и выполнять требования безопасности, предусмотренные производителем (изготовителем) авиамодели;

— принимать все возможные меры (вплоть до прекращения использования авиамодели) в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу физического лица (индивидуального предпринимателя), имуществу юридического лица.

Наиболее широко в Республике Беларусь используются беспилотные летательные аппараты. Согласно ст.1 Воздушного кодекса Республики Беларусь под БПЛА понимается воздушное судно, предназначенное для выполнения полета без экипажа на борту.

Справочно. БПЛА осуществляет полет вне условий визуального контакта с ним посредством FPV-очков, ноутбука, планшета, мобильного телефона’, иного устройства.

В силу требований п.103 Авиационных правил полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь, утвержденных постановлением Государственного комитета по авиации Республики Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь №7/30 от 01.06.2004, полеты БПЛА над населенными пунктами, за исключением сельских, запрещены.

Для выполнения в Республике Беларусь официального полета беспилотником его владелец обязан подать план полета или заявку на использование воздушного пространства Республики Беларусь (далее —

ИВП) в центр Единой системы организации воздушного движения. Подача названных документов осуществляется посредством системы «Интеренет- Заявка» РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» через личный кабинет после предварительного заключения договора на обслуживание с названной организацией. Правила составления заявок на ИВП определены в Авиационных правилах от 03.03.2014 №5/4.

Обязательным условием в случае выполнения беспилотником полета с одновременным осуществлением аэрофотосъемки является наличие у пользователя воздушного пространства разрешения Генерального штаба Вооруженных Сил. Информация о наличии такого разрешения указывается в плане полета или заявке на ИВП.

Получение указанного разрешения на практике осуществляется бесплатно, в короткие сроки. Заявление для получения разрешения на проведение аэрофотосъемки можно подать в электронном виде через электронную почту.

Справочно. Получение разрешения на аэрофотосъемку не влечет за собой автоматического получения разрешения на ИВП.

Координаты опасных зон, в пределах которых допускаются полеты БПЛА приведены в перечне опасных зон в воздушном пространстве Республики Беларусь (приложение 2 к постановлению Минобороны от 09.11.2020 № 26). Ознакомиться с графическим представлением данного перечня возможно на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство».

В текущем году Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь планируется принять Авиационные правила по эксплуатации БПЛА и дистанционно пилотируемых воздушных судов гражданской авиации, с учетом взлетной массы указанных летательных аппаратов предусматривается процедура их регистрации, сертификации и учета, профессиональная подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов и их допуск к управлению.

Нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой административную ответственность по ст. 18.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением взыскания в виде предупреждения или штрафа (на физлицо — до 20 б.в., на юрлицо — до 50 б.в.). Ответственность за повторное совершение такого же правонарушения в течение года наказывается штрафом: для физлица в размере от 10 до 50 б.в., для юр.лица — от 20 до 100 б.в.

В настоящее время национальным законодательством прямо не предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил

использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь. Однако в зависимости от наступивших последствий действия виновного лица могут быть квалифицированы по хулиганство, причинение тяжких, менее тяжких и либо легких телесных повреждений либо иным статьям Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокурор района Дмитрий Лугин.