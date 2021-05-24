В целях расширения возможности использования дополнительных способов осуществления безналичных расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги) и использования платежных терминалов в объектах (при осуществлении видов деятельности), указанных в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» (далее – постановление № 924/16), расширения сферы использования кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет данных о товарах, сокращения случаев, при которых прием наличных денежных средств можно осуществлять без использования кассового оборудования, и урегулирования других вопросов принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» (далее – постановление № 203/4).

Постановлением № 203/4 в целях развития в Республике Беларусь системы безналичных расчетов предусмотрено расширение перечня объектов и видов деятельности, в которых и (или) при осуществлении которых юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить платежные терминалы, а именно:

в объектах бытового обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, с численностью работников более одного человека в смену(вступает в силу через 24 месяца с даты официального опубликования постановления № 203/4);

в объектах оказания услуг, связанных с организацией рыболовства, осуществляемого рыболовами для удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или) получения продукции рыболовства без цели извлечения дохода, включая подводную охоту (вступает в силу через 6 месяцев с даты официального опубликования постановления № 203/4).

Также постановлением № 203/4 предусматривается снижение порогового значения (при обслуживании с 250 пассажиров до 50 пассажиров в сутки) для станций ГО «Белорусская железная дорога» в части возникновения обязанности установки и использования платежных терминалов (вступает в силу через 6 месяцев с даты официального опубликования постановления № 203/4).

При этом, постановлением № 203/4 предусмотрено, что для целей постановления № 924/16 под платежным терминалом понимается программно-техническое устройство, мобильное устройство с платежным приложением, устанавливаемое в соответствии с договором эквайринга и предназначенное для регистрации операций при использовании банковских платежных карточек с последующим формированием карт-чека. Таким образом, расходы, связанные с приобретением платежных терминалов, могут быть минимизированы в случае приобретения мобильных устройств с платежным приложением.

В целях обеспечения установки и использования платежных терминалов субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно заключить договор с банком-эквайером и приобрести соответствующее оборудование (платежное приложение).

Также постановлением № 203/4 предусмотрено снижение порогового значения торговой площади торговых объектов с 650 квадратных метров до 200 квадратных метров в отношении обязанности использования субъектами хозяйствования в этих торговых объектах, за исключением объектов потребительской кооперации, расположенных на территории сельской местности, кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет данных о товарах (данное изменение вступает в силу через 12 месяцев после официального опубликования постановления № 203/4). В связи с этим субъектам хозяйствования, осуществляющим продажу товаров в торговых объектах с торговой площадью 200 квадратных метров и более, необходимо будет использовать кассовые суммирующие аппараты и (или) программные кассы, обеспечивающие дифференцированный учет данных о товарах. При этом обращаем внимание, что дифференцированный учет данных о товарах, подлежащих товарной нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси. Расширение обязанности применения кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет товаров с использованием системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси, на торговые объекты с торговой площадью 200 квадратных метров и более, позволит получать в системе контроля кассового оборудования (далее – СККО) информацию о реализации конкретных товаров и ценах на них. У налоговых органов появится возможность сопоставлять информацию из иных информационных ресурсов с данными СККО на предмет легальности получения товаров, «входных» цен на них, для снижения возможности сокрытия налогооблагаемой выручки.

Постановлением № 203/4 предусмотрено сокращение ряда случаев, когда субъекты хозяйствования, могут не использовать кассовое оборудование. Так, постановлением № 203/4 из числа существующих сейчас изъятий исключаются:

осуществление розничной торговли товарами в торговых объектах системы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;

торговля непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах;

осуществление разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

осуществление обучения несовершеннолетних;

оказание бытовых услуг и осуществление розничной торговли товарами в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с численностью работников более одного человека в смену (вступает в силу через 24 месяца с даты официального опубликования постановления № 203/4);

оказание услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

По большинству указанных выше случаев изменения вступают в силу через 6 месяцев с даты официального опубликования постановления № 203/4, в связи с чем у субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в указанных случаях, возникнет обязанность использования кассового оборудования. При этом плательщики могут для этих целей использовать как кассовые суммирующие аппараты с установленным средством контроля налоговых органов (далее – СКНО), так и программные кассы, разрешенные к использованию в Республике Беларусь. Указанным субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно приобрести кассовое оборудование (программные кассы либо кассовые суммирующие аппараты, обеспечивающие установку СКНО, и принять меры по подключению кассового оборудования к СККО, предварительно заключив с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) договор на подключение кассового оборудования к СККО (соответствующая информация размещена на сайте РУП ИИЦ www.skko.by).

Введение постановлением № 203/4 обязанности использования в указанных выше случаях кассового оборудования позволит усилить контроль за достоверностью выручки субъектов предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность ведения бизнеса, а также обеспечить защиту прав покупателя путем выдачи ему платежного документа по каждому факту продажи товаров (работ, услуг). Кроме того, применение кассового оборудования позволит исключить бумажное оформление каждого факта приема наличных денежных средств, что является наиболее трудоемким процессом, чем использование в работе кассового оборудования, повысит скорость и качество оформления расчетов с покупателями (потребителями), а также будет способствовать легализации выручки субъектов хозяйствования и укрепит потребительские гарантии покупателя.

Инспекция по налогам и сборам Республики Беларусь по Пуховичскому району.