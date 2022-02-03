Об образовании участков для  голосования по  референдуму на территории Пуховичского района

На основании статей 17, 18, 24 Избирательного кодекса Республики

Беларусь Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Образовать на территории Пуховичского района 45 (сорок пять) участков для голосования по референдуму, определить границы участков для голосования, места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования согласно приложению. Руководителям организаций и учреждений, в которых определены помещения для размещения комиссий и проведения голосования, обеспечить готовность указанных помещений (ремонт, оснащение, оборудование) до 1 февраля 2022 года. Пуховичскому районному узлу электросвязи Минского филиала Республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» до 3 февраля 2022 года обеспечить участки для голосования телефонной связью. Государственному учреждению «Редакция газеты «Пуховичские новости» опубликовать настоящее решение в десятидневный срок. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Пуховичского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

Председатель В.М. Коледа.

Управляющий делами Л.А. Бельская.

Правдинский участок

для голосования № 1

Границы участка: населенные пункты Правдинского поссовета: г.п. Правдинский.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.п. Правдинский, помещение Правдинского Дома культуры, ул. Юбилейная, 40.

Руденский участок

для голосования № 2

Границы участка: часть Руденского сельсовета: г.п. Руденск: правая сторона городского поселка от железной дороги Осиповичи-Минск с входящими в нее улицами и переулками: ул. Минская (д. 1–15), пер. Минский (д. 1–8А), ул. Полевая (д. 1–23), ул. Молодежная (д. 4–56), ул. Дукорская (д. 1–45), 1-й Дукорский переулок (д. 4–10), 2-й Дукорский переулок (д. 3–7), 3-й Дукорский переулок (д. 3–5), ул. Розы Люксембург (д. 1–21), ул. Шолохова (д. 4–14), ул. Карла Либкнехта (д. 1–31), ул. Свердлова (д. 1–65), ул. Энгельса (д. 4–57), переулок Энгельса (д. 1–16), ул. Мичурина (д. 1А–14), ул. Чкалова (д. 1–21), пер. Чкалова (д. 2–14), ул. Садовая (д. 2–14), ул. Папанина (д. 2–17), ул. Кирова (д. 1–23А), ул. М. Горького (д. 2–22), ул. Пушкина (д. 1–7), ул. Тельмана (д. 2–31), ул. Якуба Коласа (д. 1А–48), ул. Руденская (д. 1–40), ул. Октябрьская (д. 2–24), ул. Луначарского (д. 3–8), ул. Дзержинского (д. 3–10А), ул. Фрунзе (д. 3–7), ул. Михася Чарота (д. 1–24); деревни: Анетово, Остров, Островы, Руденск-2.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.п. Руденск, помещение государственного учреждения образования (далее — ГУО) «Руденский ясли-сад Пуховичского района», ул. Садовая, 1.

Руденский участок

для голосования № 3

Границы участка: часть Руденского сельсовета: г.п. Руденск: левая сторона городского поселка от железной дороги Осиповичи-Минск с входящими в нее улицами и переулками: ул. Дружная (д. 2–6), ул. Красноармейская (д. 1–14А), ул. Комсомоль-ская (д. 1–43), ул. Пролетарская (д. 1–28), ул. Школьная (д. 2–15), ул. Интернациональная (д. 1–38), ул. Гоголя (д. 1–14), ул. Ленинская (д. 6–60), ул. Покровского (д. 2–82), ул. Адамовича (д.1–25), ул. 8 Марта (д. 3–14), ул. Железнодорожная (д. 3–49), пер. Железнодорожный (д. 4–15), ул. Карла Маркса (д. 1–63), пер. Карла Маркса (д. 4–22), ул. Первомайская (д. 2–49), пер. Первомайский (д. 4–16), ул. Совхозная (д. 1–10), пер. Колхозный (д. 1–15), ул. Советская (д. 3–35), ул. Зеленая (д. 1–16), ул. Луговая (д. 6–26), ул. Лесная (д. 3–10), ул. Солнечная (д. 1–11), ул. Парковая (д. 3–21), ул. Стадионная (д. 1–9), ул. Родниковая (д. 3–12), пер. Родниковый (д. 4–8), ул. Кристальная (д. 3–10); деревни: Варшавка, Криница, Рог, Вороничи, Васильки, Цитва, Березовка, Бор, Долгий, Русаковичи.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.п. Руденск, помещение Руденского Дома культуры, ул. Интернациональная, 9.

Свислочский первый участок

для голосования № 4

Границы участка: часть Свислочского сельсовета: г.п. Свислочь, ул. Партизанская, ул. Солнечная, ул. Дубинина, ул. Садовая, коттеджная застройка.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.п. Свислочь, помещение ГУО «Свислочская средняя школа им. А.Г. Червякова», ул. Строителей, 15.

Свислочский второй участок

для голосования № 5

Границы участка: часть Свислочского сельсовета: г.п. Свислочь, ул. Строителей, Набережная.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.п. Свислочь, помещение Свислочского Дома культуры, ул. Партизанская, 21.

Дружненский первый участок

для голосования № 6

Границы участка: часть Свислочского сельсовета: п. Дружный, ул. Чепика (д. 2, 4А, 4Б, 4В, 8), ул. Шамановского (д. 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 49, 67), ул. Парковая (д. 19А), переулки Березовый, Цветочный, коттеджная застройка.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: п. Дружный, помещение ГУО «Средняя школа № 1 п. Дружный», ул. Шамановского, 1.

Дружненский второй участок

для голосования № 7

Границы участка: часть Свислочского сельсовета: п. Дружный, ул. Чепика (д. 3, 6, 12, 18, 22, 2А).

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: п. Дружный, помещение ГУО «Дружненская детская школа искусств», ул. Чепика, 3.

Дружненский третий участок

для голосования № 8

Границы участка: часть Свислочского сельсовета: п. Дружный, ул. Чепика (д. 7, 24, 28), ул. Шамановского (д. 36, 36а, 38, 38а, 47, 65).

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: п. Дружный, помещение государственного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия» Пуховичского района», ул. Чепика, 7.

Дружненский четвертый участок

для голосования № 9

Границы участка: часть Свислочского сельсовета: п. Дружный, ул. Шаманов-ского (д. 35, 41, 43, 51, 55, 59, 69, 45).

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: п. Дружный, помещение начальной школы ГУО «Средняя школа № 1 п. Дружный», ул. Шамановского, 61.

Дружненский пятый участок

для голосования № 10

Границы участка: часть Свислочского сельсовета: п. Дружный, ул. Чепика (д. 16, 30, 32, 34), ул. Шамановского (д. 57, 63), ул. Центральная, ул. Зорная, ул. Тихая, ул. Луговая, ул. Солнечная.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: п. Дружный, помещение Дружненского сельского Дома культуры, ул. Чепика, 5.

Блонский участок

для голосования № 11

Границы участка: все населенные пункты Блонского сельсовета: агрогородок Блонь, деревни Владимировка, Крупка, Скобровка, Заречье, Любин, Звезда, Избище, Залужье, Цагельня, Роща, Чирвоный Берег.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрого-родок Блонь, помещение ГУО «Блонская средняя школа», ул. Школьная, 2.

Блужский участок

для голосования № 12

Границы участка: часть Блужского сельсовета: агрогородок Блужа; деревни Блужа, Бобы, Берлеж, Городень, Поддегтярня, Плитница, Угодино; п. Блужа.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Блужа, помещение ГУО «Блужский УПК детский сад-базовая школа им. Н. Чепика», ул. Центральная, 41.

Тальковский участок

для голосования № 13

Границы участка: часть Блужского сельсовета: деревни Талька, Слободка, Рудня, Веселово, Демьяновка, Насыцк, Колеюги, Орешковичи, Теребуты, Великое Поле, Малиновка, Чароты, Ленинск, Калиновка, Блужский Бор, Леоновка, Яновка.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: д. Талька, помещение Тальковской сельской библиотеки–клуба, ул. Центральная, 1Б.

Сутинский участок

для голосования № 14

Границы участка: часть Блужского сельсовета: деревни Залог Пятилетки, Сутин, Красный Поселок, Каменка, Матеевичи, Шелехово.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: д. Залог Пятилетки, помещение Сутинской сельской библиотеки–клуба, ул. Центральная, 10.

Голоцкий участок

для голосования № 15

Границы участка: часть Голоцкого сельсовета: агрогородок Голоцк; деревни Кодуново, Хозянинки, Сининки, Пески, Ваньковщина, Лысовщина, Моторово, Фелицианово, Моторовщина, Труд.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Голоцк, помещение ГУО «Голоцкий учебно-педагогический комплекс (далее — УПК) детский сад-средняя школа», ул. Школьная, 1.

Зазерьевский участок

для голосования № 16

Границы участка: часть Голоцкого сельсовета: агрогородок Зазерье; деревни Ясновка, Лешница, Токарня.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Зазерье, помещение ГУО «Зазерский ясли-сад Пуховичского района», ул. Садовая, 10.

Дубровский участок

для голосования № 17

Границы участка: все населенные пункты Дубровского сельсовета: агрогородки Дубровка, Омельно; деревни Синча, Спичник, Заперинье, Велень, Клетишино, Виторож, Пуща, Новый Уборок, Клетное, Любячка, Бытень, Мельница, Ягодное.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Дубровка, помещение ГУО «Дубровская средняя школа», ул. Молодежная, 21.

Дукорский участок

для голосования № 18

Границы участка: часть Дукорского сельсовета: агрогородки Дукора, Энергия; деревни Голенберг, Молоднево, Подлипки, Мостовая, Веселое, Благодать, Жоровка, Победа, Станки, Рябиновка, Красная Нива, Уборки.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Дукора, помещение Дукорского сельского Дома культуры, ул. Червенская, 2.

Дричинский участок

для голосования № 19

Границы участка: часть Дукорского сельсовета: агрогородок Дричин; деревни Янково, Низовка, Копейное, Станиславово, Нивки, Калиновка, Поддубье, Веселое-2, Белое, Груд, Малиновка, Вишневка, Красный Яр, Сетча, Пеняки, Морги, Градье, Горки, Новый Кут, Шиманов Кут, Соловьи, Коробовичи.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Дричин, помещение ГУО «Дричинская базовая школа», ул. Центральная, 5.

Новоселковский участок

для голосования № 20

Границы участка: часть Новоселковского сельсовета: агрогородок Новоселки; деревни Загай, Дайнова, Лядцо, Вендеж, Городок, Гряда, Купалье, Михайлово, Ясное; хутор Озерный.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Новоселки, помещение Новоселковского сельского Дома культуры, ул. Ленинская, 8.

Марьинский участок

для голосования № 21

Границы участка: часть Новоселковского сельсовета: п. Марьино.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: п. Марьино, помещение главного учебного корпуса УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж им. В.Е. Лобанка», ул. Рудовича, 2.

Борский участок

для голосования № 22

Границы участка: часть Новоселковского сельсовета: агрогородки Бор, Горелец; деревни Скрыль, Скрыль-Слобода, Антоново, Подвилье, Люти, Хотешево, Липники, Песчанка, Липск, Ржище, Птичан-ская; пос. Янка Купала.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Бор, помещение Борского сельского Дома культуры, ул. Центральная, 59.

Новопольский участок

для голосования № 23

Границы участка: часть Новопольского сельсовета: агрогородок Новополье; деревни Бахаровичи, Бельковичи, Войровка, Гребень, Дудичи, Замостье, Заречаны, Культура, Осока, Подгатье, Подлядье, Птичь, Распутье, Шабуни; хутор Сосновка.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Новополье, помещение Новопольского сельского исполнительного комитета, ул. Центральная, 21.

Озеричинский участок

для голосования № 24

Границы участка: часть Новопольского сельсовета: агрогородок Озеричино; деревни Веробьевка, Кухаревка, Буденовка, Товарские, Ленинский, Маховка, Шелеги.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Озеричино, помещение ГУО «Озеричинский УПК детский сад-базовая школа», ул. Школьная, 7А.

Сергеевичский участок

для голосования № 25

Границы участка: часть Новопольского сельсовета: агрогородок Сергеевичи; деревни Барбарово, Волосач, Дуброво, Ковалевичи, Кристамполье, Кукига, Малиновка, Пристань, Слопищи, Теребель; хутор Лебединое.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Сергеевичи, помещение Сергеевичского лесничества, пер. Озерный, 3А.

Пуховичский участок

для голосования № 26

Границы участка: часть Пуховичского сельсовета: агрогородок Пуховичи: ул. Якуба Коласа, Луговая, Советская (д. 56-99), Маяковского (д. 13-19), Октябрь-ская (д. 1-36), Садовая (д. 1-60), 8 Марта; деревни Подбережье, Болочанка, Пестун, Подсобное, Великие Луки, Мижречье, Глушка, Липники, деревни Красный Октябрь, Болоча, Высокая Старина, Дуковка, Залесье, Зафранцузская Гребля, Осовок, Подкосье, Репище, Ростоки, Снустик, Французская Гребля, Хидра, Ясная Поляна.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Пуховичи, помещение Пуховичского сельского исполнительного комитета, ул. Советская, 61.

Пуховичский участок

для голосования № 27

Границы участка: часть Пуховичского сельсовета: агрогородок Пуховичи за исключением ул. Якуба Коласа, Луговая, Советская (д. 56-99), Маяковского (д. 13-19), Октябрьская (д. 1-36), Садовая (д. 1-60), 8 Марта; деревни Затишье, Затитова Слобода, Ровчак, Мощеново, Осово, Боровая, Новополье, Марковчизна.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Пуховичи, помещение ГУО «Пуховичская средняя школа», ул. Советская, 1.

Пережирский участок

для голосования № 28

Границы участка: часть Пережирского сельсовета: деревни Пережир, Седча, Заболотье, Едлино, Залесье, Берчуки, Погуляйка, Новосады, Подборье.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: д. Пережир, помещение Пережирского сельского исполнительного комитета, ул. Гуриновича, 2А.

Зазерский участок

для голосования № 29

Границы участка: часть Пережирского сельсовета: агрогородок Зазерка; деревни Караваево, Равнополье, Рыбцы, Малинники, Забичаны, Узляны, Ушанка, Пески, Боровая Слобода.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Зазерка, помещение Зазерского сельского Дома культуры, ул. Центральная, 82А.

Ананичский участок

для голосования № 30

Границы участка: часть Туринского сельсовета: агрогородок Ситники; деревни Слобода, Кремени, Подбережье, Ананичи, Капские, Баськи, Дубровка, Старый Двор, Хочин.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Ситники, помещение ГУО «Ананичский УПК детский сад-средняя школа», ул. Центральная, 5.

Туринский участок

для голосования № 31

Границы участка: часть Туринского сельсовета: агрогородок Турин; деревни Тешково, Красный Пахарь, Веселая Горка, Жарково, Ильич, Смычка, Веселый Гай, Ленино, Новое Житье, Колосовка, Первый Май, Калинино, Шкавиловка, Избище, Заря, Свобода.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Турин, помещение Туринского сельского исполнительного комитета, ул. Центральная, 49Б.

Светлоборский участок

для голосования № 32

Границы участка: часть Туринского сельсовета: деревни Светлый Бор, Уголец.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: д. Светлый Бор, помещение Светлоборского сельского Дома культуры, ул. Фабричная, 9.

Шацкий участок

для голосования № 33

Границы участка: часть Шацкого сельсовета: агрогородок Шацк; деревни Леоновичи, Старинки, Заберезцы, Задощенье.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: агрогородок Шацк, помещение Шацкого сельского исполнительного комитета, ул. Центральная, 32.

Ветеревичский участок

для голосования № 34

Границы участка: часть Шацкого сельсовета: деревни Антоново, Веркалы, Ветеревичи, Ветеревичи-2, Лучки, Михалово, Протасовщина, Пруцк, Слобода, Селецк, Меденое, Рудица, Кошели, Ладымер, Корничее, Ельники, Погорелец, Мижилище, Грибное, Борцы, Поречье, Дубовое, Поднемонец, Пахарь, Завод, Ильинка, Выемка, Ямное, Мирная, Селище, Березники.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: д. Ветеревичи-2, помещение ГУО «Зорьков-ский УПК детский сад-базовая школа», ул. Школьная, 8.

Габриелевский участок

для голосования № 35

Границы участка: часть Шацкого сельсовета: д. Габриелевка.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: д. Габриелевка, помещение Габриелевского сельского Дома культуры.

Калининский участок

для голосования № 36

Границы участка: часть г. Марьина Горка: ул. Карла Маркса, пер. Карла Маркса, ул. Червенская, пер. Речной, ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Набережная, ул. Маяковского, ул. Калинина, пер. Калинина, ул. Луначарского, пер. Луначарского, пер. 1-й Северный, пер. 2-й Северный, ул. 2-я Набережная, ул. Строителей, пер. Строителей, ул. Молодежная, ул. Стадионная, ул. Надежды, ул. Тополиная, ул. Октябрьская (д. 6, 8, 10, 21, 23, 27, 57, 59), ул. Ленинская (д. 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 30), ул. Коммунальная (д. 1, 3, 5, 7, 9, 11), пер. Первомайский, ул. Первомайская (д. 1-8, 9.1, 9.2, 10, 11-19, 20, 21, 22), ул. Максима Горького (д. 1-4, 4А, 5-14, 14А, 15-23, 23А, 25), ул. Пролетарская (д. 3, 5, 11, 17, 19, 21-1, 21-2, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59).

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, здание ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» Пуховичского района», ул. Калинина, 9.

Ленинский участок

для голосования № 37

Границы участка: часть г. Марьина Горка: ул. Коммунальная (д. 2, 4, 6, 8, 10), Пролетарская (д. 4, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-1, 34-2, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76) до границы города, включая ул. Спасателей, Еловая, 8-й Гвардейской танковой дивизии, Заводская, Житняя, Центральная, Соловьиная, Уютная, Линейная, Янтарная, Звездная, Малиновая, Васильковая, Сосновая, Микульчика, Восточная, Республиканская, Магистральная, Луговая, Зеленая, Каштановая, Парковая, Пионерская, Буденного, Юго-Восточная, Школьная, Красноармейская, Советская, Лермонтова, Комсомольская, Первомайская (д. 27, 28, 29, 30, 34, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 33, 37, 37А, 45, 47, 47А, 49, 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65), М. Горького (д. 26, 28, 30, 32, 48, 50, 52, 29, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 53, 57А, 59), Ленинская (д. 32, 34, 36, 44А, 44Б, 44, 46, 48, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 27, 37, 57, 59, 71, 73), Октябрьская (д. 20, 34, 36, 40, 40А, 52, 56, 61, 63, 65, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117); переулки Октябрьский, Октябрьский 2-й, Октябрьский 3-й, Республиканский, Магистральный, Пионерский, Луговой, Зеленый, Тихий, Танковый, Базарный, Ленинский.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, помещение Пуховичского районного центра культуры, ул. Советская, 13.

Андреевский участок

для голосования № 38

Границы участка: часть г. Марьина Горка:

ул. Андреевская (д. 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58), ул. Солнечная (д. 2, 6), ул. Гучка (д. 12-42, 42А, 43-52), пер. Вокзальный, пер. Пожарный, ул. Ворошилова (д. 1-8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18-37, 37А, 38-42, 44, 46, 48, 50), ул. Фрунзе (д. 1, 2, 2Б, 3-11, 11А, 12 ,13, 14, 14А, 15-20, 20А, 21-38, 38А, 39-45, 47), ул. Кирова (д. 3-13, 13А, 14, 14А, 15-19, 19А, 20-35, 35А, 36-41, 43), ул. Ковалево (д. 1-22, 22А, 23-33, 35, 37), переулки: Гучка, Льняной, Боровой, Интернациональный; улицы: Полевая, Я. Коласа, Сеножатки, Станислава Астапчика, Антона Леонтюка, Боровая, Льняная, Лунная.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, помещение административного здания ОАО «Пуховичский райагросервис», ул. Андреевская, 14.

Школьный участок

для голосования № 39

Границы участка: часть г. Марьина Горка: ул. Чапаева (д. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 12А, 12Б), ул. Андреевская (д. 8, 6, 4), ул. Криничная (д. 4, корпус 1, 4А, 4 корпус 2, 4 корпус 4, 12, 14, 18, 20, 22, 24), ул. Последовича (д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11), улицы: Кленовая, Токарева, Ивашко, Б. Хмельницкого.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, помещение ГУО «Марьиногорский УПК детский сад-средняя школа», ул. Последовича, 5А.

Кировский участок

для голосования № 40

Границы участка: часть г. Марьина Горка: пер. Андреевский; ул. Солнечная (д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), ул. Андреевская (д. 60А-152 и 1-19), пер. Новый; ул. Ворошилова (д. 52-126 и 43-109), пер. Ворошилова; ул. Фрунзе (д. 46-118 и 49-121), ул. Кирова (д. 42-144 и 45-139), ул. Гучка (д. 54-106 и 55-119), ул. Ковалево (д. 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52), переулки: Вербный, Чкалова, Колхозный, Кирова, Садовый, Сиреневый, Тенистый, Цветочный, Толстого; улицы: Игоря Лученка, Чкалова, Мира, Садовая, Чепика, Придорожная, Южная, Сиреневая, Осенняя, 1-я Западная, Тенистая, Цветочная, Радужная, Березовая, Народная, Спортивная, Энтузиастов, Рябиновая, Городская, Пушкина, Толстого, Дзержинского, Дружная, Железнодорожная, 8 Марта, Элеваторная, Энгельса.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, помещение ГУО «Средняя школа № 4 г. Марьина Горка», ул. Гучка, 65.

Марьиногорский больничный участок для голосования № 41

Границы участка: часть г. Марьина Горка: учреждение здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница».

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, административный корпус учреждения здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница», ул. Калинина, 50.

Новозарянский первый участок

для голосования № 42

Границы участка: часть г. Марьина Горка: ул. Новая Заря (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33).

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, помещение ГУО «Средняя школа № 3 г. Марьина Горка», ул. Новая Заря, 7А.

Новозарянский второй участок

для голосования № 43

Границы участка: часть г. Марьина Горка: ул. Новая Заря (д. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, общежитие № 1).

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, помещение ГУО «Марьиногорская детская школа искусств», ул. Новая Заря, 4А.

Новозарянский третий участок

для голосования № 44

Границы участка: часть г. Марьина Горка: ул. Новая Заря, дома с 34 по 48 включительно, ул. Армейская (д. 7, 9), офицер-ское общежитие № 2, частное социально-педагогическое учреждение образования «SOS-Детская деревня г. Марьина Горка», поселок № 1, общежитие по ул. Спасателей.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, ГУО «Марьиногорская гимназия», ул. Новая Заря, 43А.

Марьиногорский участок

для голосования № 45

Границы участка: г. Марьина Горка, в/ч 89417.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г. Марьина Горка, в/ч 89417.