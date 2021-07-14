«Об ограничении и запрете посещения лесов»

На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь и пункта 7 специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2019 года № 722, Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Ограничить на территории лесного фонда Пуховичского района на период установления III класса пожарной опасности лесов по условиям погоды:

въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года № 575; проведение работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Запретить на территории лесного фонда Пуховичского района на период установления IV и V классов пожарной опасности лесов по условиям погоды:

нахождение граждан; въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь; проведение работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Государственному лесохозяйственному учреждению «Пуховичский лесхоз» своевременно оповещать граждан и юридических лиц через средства массовой информации об установлении III, IV и V классов пожарной опасности лесов по условиям погоды и отмене действия ограничения и запрета, определенных пунктами 1 и 2 настоящего решения. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Пуховичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в районной газете «Пухавіцкія навіны». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В.М. Коледа

Управляющий делами Л.А. Бельская